Dion Waiters se dit proche de la retraite : coup de poker menteur ou réel coup de blues, notre manque à nous serait en tout cas immense

Définitivement, 2020 est bien une année à oublier. Comme si les nombreuses tristes nouvelles des derniers mois ne suffisaient pas, voilà que Dion Waiters s’y met et évoque une possible fin de carrière prématurée. Pas ça Dion, pas aujourd’hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait !

Basketteur loufoque mais surtout véritable animateur de groupe et habitué des idioties en tout genre, Dion Waiters a fait la pleureuse lors d’un récent live Instagram. Tout en présentant en long et en large avec des poses dignes des années 2010 sa superbe bague de champion NBA glanée face au Heat (4-2) lors des Finales NBA lors de son court passage chez les Lakers, l’arrière toujours sur le marché n’a pas écarté l’hypothèse d’une retraite. Un mot qui fait mal lorsqu’il est évoqué par n’importe quel athlète, mais d’autant plus lorsqu’on parle de la crème comme dans le cas de Waiters. Digne des plus grands, aux côtés de cracks des parquets tels que J.R. Smith ou encore Nick Young, tout juste sorti de sa paisible fin de carrière pour rejoindre la Chine, le joueur de 29 ans a bien trop de memes et de conneries à nous offrir avant d’avoir le droit de quitter le monde de la NBA en paix. Pour autant, le GOAT nous a mis un sacré coup de pression en déclarant ceci lors de sa séance d’auto-congratulation diffusée en direct :

« Ils pensent que je vais continuer à jouer. Mais moi j’ai pensé à prendre ma retraite. C’est du bla-bla pour moi. En ce qui concerne le jeu, nous savons tous ce qui se passe. Je ne fais pas de bla-bla mec. On n’ira pas sur ce terrain. Je prendrai ma retraite avant ça. »

Waiters c’est tout de même huit saisons en NBA, partagées entre les Cavaliers (l’ayant drafté en quatrième position en 2012), le Thunder, le Heat et bien sûr les Lakers. La personnalité atypique du bonhomme ne date pas d’hier mais ses plus grands exploits hors des parquets se concentrent malgré tout assez largement sur sa fin de bail à Miami. Après avoir été suspendu à deux reprises par son équipe pour avoir critiqué son coach Erik Spoelstra au début de l’exercice 2019-20, le grand Waiters a ensuite dépassé les espérances des fans les plus imaginatifs. La crise de panique survenue en novembre 2019 alors qu’il était dans l’avion avec le reste du groupe à la suite de l’absorption d’un bonbon au THC a été la cerise sur un gâteau bien trop gros pour être digeste en Floride. Par la suite envoyé à Memphis en début d’année 2020 puis rapidement coupé, le feu follet rejoindra le casting des Anges à Los Angeles début mars, retrouvant un certain Dwight Howard, puis étant rejoint au cours de l’été par un de ses semblables, J.R. Smith. Utilisé à quelques reprises par Frank Vogel, Waiters se contentera de bouts de matchs lors de la bulle organisée à Orlando, que ce soit lors de la fin de saison régulière mais aussi des Playoffs. Non conservé par L.A. lors de la Free Agency 2020 et vraisemblablement très peu courtisé, voilà que le natif de Philadelphie se retrouve aujourd’hui à faire l’acteur pour tenter de trouver un nouvel employeur. Il faut dire qu’être chômeur et devoir rejoindre la Chine avant d’avoir atteint la trentaine, ça reste tout de même bien tôt !

Messieurs les GM des 25 franchises NBA n’ayant jamais eu la chance de profiter des services du grand Waiters, nous vous demandons au plus vite d’entrer en contact avec cet homme de 29 ans désespéré et prêt à nous offrir de nombreuses nouvelles (més)aventures. Tentez le pari et vous pourrez bénéficier d’un clown au salaire minimum pour divertir votre groupe, on en a bien besoin !

