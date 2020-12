Alerte, on a des nouvelles de Nick Young : Swaggy P s’envole pour la Chine, sur le point de découvrir le génie

Il y a quelques jours, la saison NBA a repris sans deux des plus grands génies de la balle orange, Gérard Smith et Nick Young. Mais si le premier est toujours porté disparu, on a des nouvelles du second. Certes, il ne revient pas dans la Grande Ligue, mais il va au moins reprendre le basket. Direction la Chine pour Swaggy P.

Shams Charania de The Athletic a balancé l’info en plein milieu de l’après-midi. À 35 balais, Nick Young va donc poursuivre sa carrière en Chine, du côté des Lions de Zhejiang. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette équipe, qui a accueilli l’ancien NBAer Kenneth Faried fin 2019 avant de signer l’ancien joueur des Nets Wilson Chandler en septembre 2020. En rejoignant Hangzhou, Young va relancer sa carrière pro, qui s’était arrêtée fin 2018 suite à une courte expérience du côté de Denver. Quatre petits matchs avec les Nuggets après une saison complète chez les Warriors, où il avait remporté sa bague de champion en contribuant de façon honnête (7,3 points à presque 38% du parking en 17,4 minutes, 80 matchs joués en saison régulière). Depuis son départ de Denver, Nicky s’est occupé à sa manière, profitant de la vie et de ses gosses. Il suffit de checker son Insta pour comprendre qu’il ne s’est pas ennuyé durant ces nombreux mois sans basket. Young a également pu consacrer beaucoup plus de temps à sa passion pour le streetwear, lui qui a lancé sa propre ligne de vêtements Most Hated en 2017. N’oubliez pas qu’on parle d’un mec surnommé Swaggy P hein. Mais visiblement, la grosse balle orange lui manquait un peu trop. Après plus d’une décennie en NBA, pas facile de lâcher la gonfle comme ça.

12-year NBA veteran Nick Young is signing a contract in the Chinese Basketball Association with the Zhejiang Lions, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 28, 2020

Et c’est probablement pour revenir en NBA que Nick Young a décidé de rejoindre la CBA dans un premier temps. On vous rappelle qu’en juin dernier, avant la reprise de la saison chez Mickey, Nicky avait dragué les Lakers en espérant qu’ils le signent pour la bulle. Il avait aussi posté une vidéo de lui en train d’enchaîner les ficelles, histoire de montrer son état de forme. Finalement, ça n’a rien donné. Pour beaucoup de joueurs, la Chine représente un tremplin pour relancer une carrière au point mort. Swaggy P va pouvoir se faire plaisir dans un championnat où il devrait pouvoir noircir les feuilles de stats bien comme il faut, et même marquer des paniers sans regarder. De quoi attirer le regard de certaines franchises US en recherche de folie en sortie de banc ? Why not. Après, on voit tout à fait Nick Young partir en Chine juste pour prendre du bon temps et découvrir une nouvelle expérience, tout en profitant de l’occasion pour étendre son petit business.

Nick Young va donc retrouver les parquets en terre chinoise, avec on l’espère un retour en NBA à la clé dans un futur pas si lointain. Parce que la NBA avec Nick Young, c’est tout de suite plus drôle et plus funky, surtout que d’autres artistes comme Gérard et Lance Stephenson sont eux aussi tenus à l’écart.

Source texte : The Athletic