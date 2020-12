Kelly Oubre Jr. devait remplacer Klay Thompson mais il a raté le coche : encore, encore, encore et encore, multiplié par 17

SPOILER : la saison des Warriors débute mal. Deux défaites lors des deux premiers matchs et une première réaction en gagnant laborieusement face aux Bulls sur un 3-points de Damion Lee. Et d’ailleurs, on se dit heureusement que Kelly Oubre Jr. ne se trouvait pas là à cet instant puisque l’on parlerait sinon d’une troisième défaite consécutive. Prenant au pied levé la relève de l’illustre maladresse de Jordan Poole mise en lumière l’an dernier, KOJ est en train de battre des records de brique et permet à San Francisco de récupérer à Toulouse le divin surnom de ville rose. Un chiffre ? 0. Un deuxième ? 17. Le tout ? 0/17, comme ses statistiques derrière l’arc en trois matchs. Le compte est bon.

Les statistiques sur l’adresse des Warriors vont bon train en ce moment et si vous nous accusez de tirer sur l’ambulance, on vous dira que si l’on tire comme Kelly Oubre Jr. on ne touchera pas grand chose de toutes manières. Nous pourrions nous attarder sur ses statistiques globales peu éloquente au shoot avec un 7/40 synonyme de 17,5% au tir, mais ce serait rater l’essentiel, et cette bulle aussi pesante que mythique qui hante ses statistiques depuis le parking : 0/6 lors du premier match face aux Nets, puis 0/5 face aux Bucks, et enfin… 0/6 lors de la victoire face aux Bulls, pour un famélique bilan de 17 tirs tentés derrière l’arc et 0 rentré. On ne lui enlèvera pas sa persévérance, il essaie, c’est bien Kelly, maintenant on va tâcher de mettre le ballon orange dans le filet. Si jusqu’ici sa maladresse se fondait dans la masse de bouillabaisse des Warriors au shoot de loin avec notamment un Steph Curry qui était à 4/20 avant d’affronter Chicago et un Andrew Wiggins à 2/10 avant ce dimanche soir, les chiffres all-time produits par KOJ commencent à se voir et ce zéro pointé ne semble plus pouvoir échapper à l’Histoire. Oui oui, avec un grand H.

Kelly Oubre Jr. has still not made a three. His 17 attempts are the most without a make through 3 team games in NBA history. Oubre Jr. is off to the worst shooting start through 3 games in the Shot-Clock Era, which dates to 1954-55. pic.twitter.com/sOiiInkXhF — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 28, 2020

Plusieurs choses retiennent l’oeil à un tel niveau. Tout d’abord, un record, puisqu’il est donc la nouvelle lanterne rouge des tirs sur les trois premiers matchs d’une saison, écrasant une concurrence vieille de 66 ans. Bravo. Puis revient très vite ce zéro. S’il est arrivé à plus d’un joueur de subir de grosses séries d’échecs, le fait que cela arrive au début de saison et qu’il n’ait toujours pas planté un pion de loin apporte une dose de greatness absolument fantastique au délire et il est désormais le numéro 1 de cette statistique, puisque depuis l’instauration de l’horloge personne n’a fait pire. Bravo numéro 2. Mais ne sous-estimons pas non plus le 17 de la stat. 17 chances d’éviter cette cuisante série, 17 passes de coéquipiers qui arrivent dans ses mains et qui finissent plein arceau, ou pire encore sans le toucher. 17 tentatives qui font se lever son banc et se rasseoir immédiatement (c’est peut-être ça le meilleur) et donc 51 points laissés en route pour Golden State. Les statisticiens les plus avisés rétorqueront que certains ratés engendreront des rebonds et permettront tout de même de marquer donc ce ne sont pas vraiment 51 points abandonnés, mais on allait pas laisser passer une occasion de rappeler que les Clippers ont pris une volée de 51 pions face aux Mavericks. Gratuit. Ces 17 tentatives ont d’ailleurs été compilées pour 1 minute 10 de bonheur intense à consommer sans modération ou à ne pas regarder si vous vous rappelez d’un temps pas si lointain où Oakland était le temple du shoot à 3-points.

Kelly Oubre is 0-17 from 3 this season pic.twitter.com/PBuDFnKe9R — Fanly (@fanly) December 28, 2020

Allez Kelly, on n’est pas vache, on termine sur une note de positif. S’il a du flow (comme Cécile) et qu’il est aussi stylé que maladroit, on ne va pas le réduire à ça. Véritable energizer de son équipe, vraisemblablement bon mec, empli de bonne volonté offensive et défensive avec une grosse implication des deux côtés du terrain, qui claque un énorme putback sur la tête de Kevin Durant d’entrée de saison, KOJ est donc un potentiel scoreur de feu qui, s’il rentre tous ses tirs, ne sera pas loin de faire oublier Klay Thompson. Tiré par les cheveux ? Dommage, c’est tout ce qu’on a à donner pour l’encourager.

Deux solutions pour sortir de ce marasme, soit on reste dans le déni du deuil de son shoot et on passe directement à l’acceptation, soit on signe et persiste et on marque l’histoire dès le prochain match. Entre nous, on préfère tous… la deuxième solution.

Source texte : ESPN