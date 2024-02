Andrew Wiggins a quitté le groupe des Golden State Warriors. L’ailier est en proie à des problèmes personnels et sera absent pour une durée indéterminée. Les raisons exactes n’ont pas fuité.

Andrew Wiggins n’a pas joué lors de la victoire des Golden State Warriors face aux Washington Wizards ce mardi soir, on sait désormais pourquoi. Non ce n’est pas parce que l’équipe de la capitale est trop mauvaise pour avoir l’honneur de sa présence, mais parce que, selon Willard & Dibs, émission référencée du côté de San Francisco, l’ailier a quitté le groupe pour s’occuper de problèmes personnels.

Steve Kerr says Andrew Wiggins is dealing with a personal matter, per @WillardAndDibs.

"We do expect him to be back but we just don't exactly know when."

Steve Kerr s’est exprimé à ce propos :

“Wiggs (Andrew Wiggins) est une personne discrète et a demandé à ce que la raison reste privée. Nous allons le respecter, nous respectons Wiggs. On a besoin de lui et nous attendons son retour, sans l’ombre d’un doute, nous ne savons juste pas quand est-ce qu’il le fera.”

Kerr on Wiggins absence

Les Golden State Warriors sont actuellement dixièmes de la Conférence Ouest, en pleine bataille pour le Play-In. Avec 8 victoires lors des 10 derniers matchs, les hommes de la baie d’Oakland sont en meilleure forme, mais ont besoin de tous leurs joueurs pour conserver cette dynamique. Andrew Wiggins, malgré sa saison plus délicate, est un élément clé de l’effectif et devra être de retour vite s’il souhaite aider son équipe à se rapprocher des Playoffs.

L’ailier tourne, depuis le début de l’exercice 2023-24 à 12,7 points et 4,3 rebonds de moyenne. Des chiffres qui étaient en hausse récemment, ce qui montre son impact sur son équipe. Quand Wiggs va, les Warriors vont, alors on souhait à Wiggs d’aller bien le plus vite possible.

Source texte : Willard & Dibs