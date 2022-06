Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Warriors ont remporté le cinquième titre de l’histoire de la franchise sous l’étiquette californienne. En rouage essentiel du groupe de Steve Kerr, Andrew Wiggins a fait taire les critiques et – en l’espace d’une saison – chassé sa réputation de « bust ». À 27 ans, petit Andrew est devenu grand lieutenant.

Des enfers, ce bonhomme revient des enfers. Sélectionné en 1er choix de la Draft 2014, Andrew Wiggins a vécu ses quatre premières saisons NBA – et la moitié de la cinquième – comme un exil parmi les tocards. On a beaucoup de respect pour les Wolves et leur deux campagnes de Playoffs en 18 ans hein, mais cette séquestration de talent ne pouvait plus durer. Un peu comme si l’on mettait un marsouin en aquarium. Bon, le contraste entre Andrew Wiggins et son ancienne équipe est un peu exagéré, car il est vrai qu’à l’époque, le poste 3 n’affichait pas plus d’envie que ses coéquipiers. Avec cette bague, il n’a pas vraiment fait « mentir les critiques ». Ces dernières s’alimentaient du factuel pour tenir des propos aussi durs que légitimes. Mais voilà, dans la nuit du 16 au 17 juin 2022, Andrew Wiggins a enfin rentabilisé son armoire à trophées. Ce Game 6 à 18 points dont 4/9 du parking, 6 rebonds, 5 assists, 4 interceptions et 3 blocks, ne fait que confirmer la tendance installée depuis la mi-saison : « Quoi, Andrew Wiggins est un All-Star titulaire ??? ». Dans leur bêtise – car oui, en février, c’était une bêtise – les votants ont finalement montré beaucoup de clairvoyance sur l’apport d’Andrew Wiggins à Golden State. Ils l’ont félicité avant tout le monde, même si c’était un peu trop tôt au goût de Luka Doncic. M’enfin, la ponctuation de cette saison 2021-22 fait que l’on ne retiendra pas ce scandale, seulement la belle histoire : « Ah, Andrew Wiggins All-Star en 2022… Quelle saison il avait fait ! »

Sur l’entièreté de ces Playoffs 2022, Andrew Wiggins a été I-RRÉ-PRO-CHABLE. Son premier tour face à Denver ? 14 points de moyenne à 52% au tir dont 60% à 3-points, et 6.8 rebonds. Ses demi-finales de conférence contre les Grizzlies ? 15 points et 7 rebonds à 47% au tir dont 41% du parking. Face à Dallas – sur les sommets de l’Ouest – son adresse a baissé (30% à 3-points) mais son scoring a emprunté le chemin inverse (18.6 points de moyenne). Et enfin, dans cette ultime bataille livrée sur six rencontres face aux Celtics, Andrew Wiggins a envoyé 18.3 points à 44% au tir, 8.8 rebonds, 2.2 assists, 1.5 block et 1.5 interception. Son Game 5 à 26 points et 13 rebonds a été l’un des tournants de ces Finales 2022. Vous avez des chiffres plein la tête ? Nous aussi, mais surtout des étoiles, et une petite once de « seum » bien goulu. Quand l’une des ambulances sur lesquelles nous avions l’habitude de tirer accomplit quelque chose de grand, c’est une cartouche en moins dans le chargeur. Qui prendra-t-on désormais pour exemple lorsque des termes comme « nonchalance », « irrégularité », « talent inexploité » ou encore « choke » s’empareront du débat ? L’idée n’est pas de placer Andrew Wiggins tout en haut sur l’échelle des grands vainqueurs : « Alors Cleveland, on regrette de m’avoir chassé pour faire de la place à LeBron, hein ? ». Mollo mollo. Il sera juste plus compliqué d’alimenter une critique le visant, en arguments légitimes et recevables. Et ça, ça fait tout drôle.

Jordan Poole: « Where we going? » Andrew Wiggins: « I’m going toooooo… Maf*ckin Spain. » JP: « What? What, yes! Yes, we can do that! You a world champion… And you bout to get a BAG! » AW: « YOU about to get a bag! » This moment 🤣🤣 pic.twitter.com/AvP7OubiO3 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 17, 2022

Eh ouai, vous allez être payés les mecs. Les Warriors ne semblent pas avoir attendu longtemps pour déboucher le champagne. Si quelqu’un croise Andrew Wiggins chez le voisin ibère – puisque c’est le propos soutenu – qu’il se rassure, une démarche boiteuse n’est pas synonyme de blessure.