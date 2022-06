Après une défaite à domicile qui met fin à ces Finales NBA, la tristesse est immense chez les Celtics. Mais l’émotion du moment ne doit pas faire oublier l’énorme deuxième partie de saison de Boston, passé en quelques mois à peine d’un statut d’équipe que personne ne craignait à celui de contender sérieux pour le titre. Petit retour sur une des belles histoires de la saison.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces Celtics reviennent de très loin. Pour comprendre à quel point leur parcours a été incroyable dans cette saison 2021-2022, on vous propose de replonger quelques mois en arrière, plus précisément le 16 janvier 2022. À ce moment-là, Boston est 11ème de la Conférence Est avec un bilan à peine à l’équilibre (22 victoires pour autant de défaites). Les Verts ne trouvent pas l’alchimie collective attendue, l’association des Jay Brothers est de plus en plus remise en question et le coach rookie Ime Udoka commence à avoir les oreilles qui sifflent. Bref, on se dirige déjà vers une saison bien tristounette dans le Massachusetts. Oui mais voilà, le destin de cette équipe va totalement basculer à partir de ce moment.

The energy is about to shift — Jaylen Brown (@FCHWPO) January 31, 2022

Avec le trade de Josh Richardson contre Derrick White, un collectif qui trouve enfin ses marques et un duo de jeunes stars qui passe clairement un cap, les Celtics vont tout simplement rouler sur la concu’ jusqu’à la fin de la saison, avec un joli run de 29 victoires et 9 défaites pour terminer la régulière. De quoi choper un bilan en 51-31 inespéré mais qui ne suffira pas à aller gratter la première place au Heat. Peu importe, les Celtics se contentent d’un deuxième spot et savent qu’ils arrivent en Playoffs sur une dynamique infernale. Un cap semble franchi pour ce groupe mais il va falloir le confirmer rapidement puisque les C’s doivent faire face aux Nets de Kevin Durant et Kyrie Irving dès le premier tour. Visiblement pas un souci pour Boston, brillant collectivement et qui tire le maximum de l’apport de chaque joueur : Al Horford semble avoir 10 ans de moins, Marcus Smart fait faire des cauchemars à ses adversaires directs, sans oublier l’importance des deux Williams. La série se termine au bout de seulement 4 matchs, et les gars de Brooklyn sont envoyés directement dans l’avion direction Cancun. Même sort pour les Bucks au tour suivant, mais dans une série bien plus serrée. Malgré les perfs de Giannis et deux victoires à l’extérieur, la ténacité de Boston a eu raison d’une équipe de Milwaukee privée de Khris Middleton et battue en 7 matchs. Un scénario qui se répétera une nouvelle fois en Finale de Conf, contre le Heat cette fois. Sans l’avantage du terrain et avec certains joueurs blessés ou diminués, les C’s vont encore prouver la qualité de leur collectif et leur force mentale pour aller chercher leur qualification au Game 7 dans une FTX Arena bouillante.

Amazing run by Jayson Tatum and the Celtics this playoffs💯 – Beat Nets, Bucks, and Heat

– Eastern Conference Finals MVP

– First Finals Appearance at age 24 pic.twitter.com/mWwSeeTRgC — DukeLights (@duke_lights) June 17, 2022

Mais un nouveau défi de taille se dresse face à eux : pour aller décrocher la 18ème bannière, ils devront battre des Warriors de retour au top niveau, tout ça sans l’avantage du terrain. Une mission qui va bien commencer avec une victoire en Californie ainsi qu’une autre dès le retour à la maison, mais la série des Verts va finalement basculer du mauvais côté à partir du match 4. Entre fins de matchs bâclées, pertes de balles à profusion et défaillances des joueurs décisifs, Boston a semblé payer son long parcours face à Steph Curry et une team de Golden State plus déterminée que jamais. Les Celtics doivent donc refermer le chapitre de cette saison 2021-2022 en ce 17 juin. Une saison en deux temps qui aura vu les joueurs du Massachusetts buter sur la dernière marche, mais un échec final qui ne doit pas faire oublier la saison fantastique réalisée par cette équipe. Avec une base qu’ils conserveront la saison prochaine, pas mal de joueurs encore en pleine progression et un coach qui va seulement entamer sa deuxième année, l’avenir s’annonce brillant pour Boston. Vu le talent sur place et le boost d’expérience récupéré avec cette campagne, il y aura peut-être moyen d’aller chercher encore plus haut dans les années à venir. Et pourquoi pas dès 2023 ?

Pas de doute, les Celtics ont été l’équipe frisson de cette saison 2021-2022. Une première partie de saison galère, un gros run pour aller chercher une bonne place en vue des Playoffs et un parcours admirable en postseason. Oui, la déception finale est grande, mais la fierté par rapport à ce qui a été réalisé l’est encore plus.