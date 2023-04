C’est officiel, Andrew Wiggins fera bien son retour les parquets pour le Game 1 du premier tour des Playoffs contre les Kings samedi soir. Après deux mois sans compétition pour des soucis familiaux, l’ailier des Warriors fait son retour au meilleur des moments. De quoi renforcer un roster de Golden State déjà solide.

Fans des Warriors voici une bonne nouvelle ! Fan des Kings, en voici une moins bonne… Andrew Wiggins fera son retour samedi lors du Game 1 du premier tour des Playoffs contre les Kings. Sa dernière apparition en NBA remonte au… 13 février dernier, dans un match contre Washington où Wiggins avait d’ailleurs brillé avec 29 points, 7 rebonds et 4 passes.

Andrew Wiggins Cleared To Play Game 1 https://t.co/WqNosIJSDS — RealGM (@RealGM) April 14, 2023



Depuis, le bonhomme a mis de côté le basket pour se tenir au chevet de son père qui fait face à une grave maladie. Cette absence de deux mois s’ajoute à une blessure à l’aine contractée au mois de décembre, ce qui a empêché Wiggins de vraiment enchaîner en saison régulière cette saison. Le #1 de la draft 2017 (ne l’oublions pas) n’aura finalement joué “que ” 37 matchs cette saison pour un rendement 17 points, 5 rebonds et 2 passes en moyenne. Forcément très important dans le dispositif des Warriors, ce retour intervient à un moment charnière de la saison. Reste à savoir dans quel état physique et mental se trouvera Mr Fantastic au moment de démarrer ce derby californien. Steve Kerr devrait d’ailleurs aménager les minutes de son joueur pendant les premières rencontres de la série. Avec ce retour bien senti, les Warriors voyageront samedi soir à Sacto avec un roster quasi au complet et seul le vétéran Andre Iguodala sera absent pour la 1ère joute.

Welcome back Andrew !

Source : Real GM