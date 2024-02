Absent des terrains depuis début janvier, Chris Paul is back ! Le Point God sera sur le parquet des Wizards demain soir pour se rappeler au grand souvenir de son passage à Washington (non).

Cela faisait des semaines que Chris Paul se la jouait cheerleader sur le banc pour essayer d’aider son équipe. Désormais, CP3 pourra soutenir les Warriors directement sur le terrain.

Un mois et trois semaines après sa fracture à la main, le Point God n’est plus sur la liste des blessés de Golden State. Traduction : il va jouer demain soir pour le premier match du road-trip des Warriors, à Washington.

Let’s go ! Chris Paul de retour cette semaine, les Warriors à 100% ça va être intéressant à observer https://t.co/LZtHiG6eQo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2024

Comme le hasard fait bien les choses, c’est donc face aux Wizards que Chris Paul va retrouver les parquets. Les Wizards, franchise où CP3 a été transféré dans le cadre du trade de Bradley Beal l’été dernier, avant d’être envoyé à Golden State en échange de Jordan Poole. Pour rappel, le Point God a joué exactement zéro minute dans la capitale.

Chez les Warriors par contre, Paul est un membre important de la second unit. Il tourne cette année à 9 points, 7 passes et 1 interception de moyenne en plus de 27 minutes par soir (32 matchs dont 21 en sortie de banc). Le coach Steve Kerr compte rapidement l’utiliser lors des minutes où Stephen Curry est sur le banc, mais aussi en association avec Steph pour permettre à ce dernier d’évoluer un peu plus sans ballon. L’objectif est clair : enlever de la pression à Curry, qui semble un peu fatigué aux yeux de son coach.

Il faudra sans doute quelques matchs à Chris Paul pour retrouver son rythme, mais son retour devrait faire du bien à une équipe des Warriors qui est sur une bonne dynamique et enfin au complet !

____________

Sources texte : The Athletic / ESPN