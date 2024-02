La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Le Heat évoluera sans Tyler Herro, Terry Rozier, Jimmy Butler et Nikola Jovic ce soir à Sacramento. (Source : Chris Haynes)

OG Anunoby (Knicks) sera réévalué la semaine prochaine pour sa blessure au coude. Il pourrait revenir peu après. Peu de nouvelles par contre concernant Julius Randle. (Source : ESPN)

Bonne nouvelle côté Magic : Jonathan Isaac a évité une blessure sérieuse au genou.

MRI results for Orlando Magic forward Jonathan Isaac shows no significant injuries to his left knee/leg. Isaac is questionable Tuesday vs. Brooklyn due to a left knee strain.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 26, 2024

Matthew Hurt a été signé par les Grizzlies via un deuxième contrat de dix jours. (Source : ESPN)

Les Cavaliers signent Sharife Cooper pour dix jours. (Source : HoopsHype)

Certains joueurs des Celtics essayent de convaincre Blake Griffin de revenir dans l’équipe, mais ce dernier “kiffe la vie” en ce moment. Le reverra-t-on un jour en NBA ? (Source : Masslive)

Le jeune Français Hugo Besson s’est engagé avec Varèse (Italie).

🎙️ANNUNCIO 📣#HugoBesson è un nuovo giocatore biancorosso facciamogli sentire un po’ di entusiasmo come solo noi sappiamo fare 🤍♥️

Chi di voi non vede l’ora di vederlo con la nostra maglia⁉️#NoiSiamoVarese #YourStoryOurStory pic.twitter.com/3YA4olls3w

— Pallacanestro Varese (@PallVarese) February 26, 2024

Mark Jackson (ancien joueur des Knicks, ancien coach des Warriors, ancien commentateur ESPN) va lancer un podcast avec son fils : The Mark Jackson Show. Original. (Source : Yahoo Sports)

Pour les fans de NCAA, sachez que le géant de Purdue Zach Edey va se présenter à la Draft NBA 2024. (Source : CBS Sports)

Pour les fans de WNBA, sachez que la MVP Breanna Stewart a prolongé au New York Liberty.

WNBA Free Agency news: MVP Breanna Stewart has agreed to terms on a one-year, non-guaranteed below-maximum deal to return to the New York Liberty, per sources. Stewart's willingness to take less than max allows Liberty to keep intact the starting lineup that reached 2023 Finals. pic.twitter.com/bgUmZXq6fK

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 26, 2024

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

Par ici la preview complète.