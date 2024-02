L’Équipe de France a souffert, mais s’impose en Bosnie (64-74)

Bousculée physiquement en début de rencontre, l’Équipe de France s’est imposée en Bosnie-Herzégovine au terme d’un match d’abord compliqué, puis qui s’est finalement décanté en faveur de Bleus durant la deuxième mi-temps. Un retour des Bosniens en fin de partie, mais un duo Guershon Yabusele – Vincent Poirier solide pour assurer la victoire.

Par ici les statistiques !

Jamais facile, ces déplacements internationaux en pleine saison. Surtout en Bosnie, là où les Bleus se sont inclinés en 2022, avec les joueurs NBA dans le groupe de Vincent Collet. L’entame de match ne nous fait pas mentir, l’intensité physique des locaux est particulièrement forte et les Français sont surpris. Dzanan Musa, la star de la sélection bosnienne et membre du Real Madrid, prend le jeu en main et colle les cinq premiers points.

L’Équipe de France perd beaucoup de ballons et la Bosnie en profite à fond. Il faudra attendre que les deux équipes soient un peu plus installées dans la rencontre pour que les Bleus prennent enfin le jeu à leur compte. Enfin… “à leur compte” est un bien grand terme. Toujours bougés physiquement, dans une salle qui joue très bien son rôle de 6e homme, chaque action est compliquée. Guershon Yabusele tire son épingle du jeu, tout comme Vincent Poirier dont les rotations sont presque salvatrices sur le plan physique. Le pire ? Les fautes récupérées sont mal converties sur la ligne : l’adresse aux lancers oscille péniblement autour des 50%. Bien trop peu.

La première mi-temps d’Isaïa Cordinier 💯#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket | #BIHFRA pic.twitter.com/wnGiyJhGx5

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 26, 2024

À la mi-temps, les Bleus sont devants mais pourraient tout aussi bien être derrière. Le vrai temps fort de l’Équipe de France survient dans le troisième quart-temps. Dunks, interceptions, ce bon Guershon s’occupe de tout, épaulé par Timothé Luwawu-Cabarrot. Une dizaine de points d’avance est prise. On respire un peu, mais c’est franchement pas l’assurance tout risque.

La mauvaise nouvelle ? Le jeu s’emballe, devient très haché par les fautes. Le groupe de Vincent Collet panique, enchaîne des pertes de balles évitables. La salle, anesthésiée par le run de la France, se réveille et pousse très fortement son équipe. L’écart se resserre fortement, jusqu’à deux possessions.

Vincent Poirier 🤯

Suivez le match en direct sur @DAZN_FR 📺#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket | #BIHFRA pic.twitter.com/vyFBfncnIt

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 26, 2024

Les Bleus ne collent pas un seul point pendant les 3 premières minutes du dernier quart. Les Bosniens n’exploitent pas cette pénurie offensive au mieux, et c’est pour l’instant ça qui sauve – en partie – les tricolores. À l’aube des 4 dernières minutes, la Bosnie n’est plus qu’à 4 points, Vincent Poirier commet sa 4e faute.

Déconvenue ? Pas au menu ! Vincent Poirier et Guershon Yabusele permettent aux leurs de repasser à +11, 2:23 à jouer. Solide ! La Bosnie déjoue, confondant vitesse et précipitation. Les Bleus s’imposent finalement, l’écart est flatteur car les adversaires ont lâché le match dans la dernière minute. Un succès acquis dans la souffrance, mais l’essentiel est là. Très gros match de Guershon Yabusele, qui a véritablement porté l’Équipe de France quand il fallait des points.

THE BEAR 🧸😤#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket | #BIHFRA pic.twitter.com/1rNo3yJXYF

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 26, 2024

Cette victoire permet aux Bleus d’avoir 4 doigts de pieds à l’EuroBasket 2025, puisqu’il suffira de battre Chypre pour basculer invaincus à l’issue des matchs aller. Rendez-vous en novembre prochain pour la suite des qualificatifs !