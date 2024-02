Le NBA All-Star Weekend 2027 devrait être organisé à Phoenix !

Alors que le NBA All-Star Weekend 2024 s’est achevé il y a quelques jours du côté d’Indianapolis, la Ligue regarde déjà vers l’avant pour l’organisation des prochaines éditions. En 2027, toutes les stars NBA devraient être réunies à Phoenix !

2024 à Indianapolis, 2025 à San Francisco, 2026 à Los Angeles, et 2027 à Phoenix ?

C’est en tout cas ce qu’indique Shams Charania de The Athletic. D’après l’insider, la ville des Suns devrait accueillir le NBA All-Star Weekend dans trois ans.

The NBA is nearing plans for Phoenix and the Suns to host 2027 All-Star Weekend, multiple sources tell me and @MikeVorkunov. One year into new governor Mat Ishbia's ownership, Suns win an NBA All-Star bid. The Phoenix Mercury will also host 2024 WNBA All-Star. pic.twitter.com/1sus5Ked8s

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 26, 2024

Si cela se confirme, ce sera une victoire supplémentaire pour le nouveau propriétaire des Suns Mat Ishbia, plein d’ambition pour sa franchise et plus généralement pour le basket à Phoenix.

Comme l’indique Shams, le All-Star Game WNBA se déroulera déjà à Phoenix – au Footprint Center – le 20 juillet prochain. Récemment, on a aussi appris que les Suns allaient enfin recevoir une équipe de G League. Et désormais, il y a donc le NBA All-Star Weekend. Autant dire qu’il se passe beaucoup de choses dans l’Arizona, en plus des gros transferts (Kevin Durant, Bradley Beal) réalisés par Ishbia pour maximiser les chances des Suns de gagner le titre.

Dans son histoire, le NBA All-Star Weekend s’est déroulé à trois reprises à Phoenix : 1975, 1995, et 2009. La rénovation/modernisation du Footprint Center ces dernières années est l’une des raisons permettant le retour dans l’Arizona de cet événement phare (bien que décevant) de la saison NBA.

__________

Source texte : The Athletic