Blessé aux abdominaux il y a plus de deux mois, Shaedon Sharpe avait été annoncé indisponible deux semaines minimum. Mais à cause de douleurs persistantes, il avait été contraint de passer par une opération début février. Portland espère son retour avant la fin de la saison.

Shaedon Sharpe n’a plus foulé un parquet NBA depuis le 11 janvier dernier à OKC. Alors qu’il avait disputé 80 rencontres lors de sa saison rookie, il a manqué près des deux tiers de son exercice 2023-24 (32 matchs joués).

Les Blazers ont assigné le sophomore à leur équipe de G League, les Rip City Remix, afin de préparer son retour d’une opération subie le 9 février. En fonction des éventuelles complications, Sharpe peut viser un retour au début du mois d’avril, c’est-à-dire dans les derniers jours de la saison régulière.

Some news: The Blazers are assigning Shaedon Sharpe to the Rip City Remix to practice this week as he ramps up towards a return from core muscle surgery.

Details on the team’s approach with Sharpe and other injuries the rest of the season: https://t.co/4RixrPGLTz pic.twitter.com/6JpXukVsHt

— Sean Highkin (@highkin) March 24, 2024

Selon Sean Highkin, du média Rose Garden Report, il est peu probable que Sharpe participe à l’une des deux rencontres restantes de la saison régulière de G League. Comme la franchise l’avait fait avec Scoot Henderson plus tôt dans la saison, l’objectif est que le joueur retrouve un bon état de forme avant de réintégrer le groupe.

Shaedon Sharpe avait connu un début de saison tonitruant, s’imposant sans forcer dans le cinq majeur de Chauncey Billups, avant une petite baisse de régime. Dans la trentaine de rencontres qu’il a disputée cette saison, il affiche des moyennes de 15,9 points, 5 rebonds, 2,9 passes et 0,9 interception.

Aura-t-on encore une chance de voir Shaedon Sharpe cette saison ? La tendance semble positive et l’arrière aérien des Blazers pourrait bien nous offrir quelques dunks supplémentaires avant la rentrée d’octobre.

Source texte : The Rose Garden Report