Gagner des matchs sans cramer Stephen Curry, le dilemme de Steve Kerr

Directement menacés par les Rockets pour le dernier spot qualificatif au play-in tournament, les Warriors n’ont quasiment plus le droit à l’erreur. Cela n’a pas empêché Steve Kerr de limiter Stephen Curry à seulement 30 minutes de jeu hier à Minnesota, ce qui a fini par coûter cher à Golden State (défaite 114-110). Mais le coach des Warriors ne regrette pas sa décision.

Stephen Curry était assis sur le banc, impuissant, lorsque les Wolves ont renversé le match entre la fin du troisième quart-temps et la première moitié du quatrième. Golden State menait 70-65 quand Steph est sorti du match. Le score à son retour ? 97-89 pour Minnesota avec sept minutes restantes à jouer. On vous laisse faire le calcul.

Forcément, coach Steve Kerr a dû se justifier après le match. Pourquoi ne pas avoir fait rentrer Curry plus tôt alors que les Dubs prenaient l’eau ? Pourquoi seulement 30 minutes de jeu alors que Golden State doit gagner chaque match ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?

“On ne peut pas simplement se reposer sur Steph match après match après match. Cela fait 15 ans qu’on met le poids de la franchise sur ses épaules. On ne peut pas attendre de lui qu’il joue 35 minutes. Si vous pensez que la différence entre la victoire et la défaite réside dans le fait qu’il a joué 30 minutes au lieu de 32, je ne suis pas du tout d’accord avec ça. On a essayé de gagner le match. Et on essaye de le ménager aussi.”

Quelque chose nous dit que les fans des Warriors ne sont pas d’accord avec l’analyse de Kerr. Et Stephen Curry – 31 points hier – non plus d’ailleurs.

“Je veux jouer autant de minutes que possible, donc je suis un peu surpris (d’avoir été sur le banc aussi longtemps) sachant que les Wolves réalisaient un run. On perdait notre avantage au score. […] J’ai joué tout le quatrième quart-temps contre Indiana [au match précédent, ndlr.] et ça n’a pas marché. Ce soir contre Minnesota, ça n’a pas marché non plus. On doit trouver le juste milieu.”

Ce n’est pas la première fois que Steve Kerr et Stephen Curry ne sont pas totalement sur la même longueur d’onde cette saison. Il y a tout juste un mois, Kerr avait expliqué les galères au shoot de son chouchou par la “fatigue”. La réponse du sniper de 36 ans ? “Je ne suis pas fatigué, c’est juste une panne d’adresse.”

Stephen Curry sat for 11 straight minutes as the Warriors crumbled to the Timberwolves. Even after he checked back in, he couldn’t save his team.

But Steve Kerr defended his choice: “we can’t ride Steph game after game after game.”

ESPN story: https://t.co/xWNUlmEizQ

— Kendra Andrews (@kendra__andrews) March 25, 2024

Ces questions sur l’utilisation de Stephen Curry et le manque d’équilibre tombent à un moment où les Warriors sont plus que jamais sous la pression des Rockets dans la course au play-in tournament. Avec cette nouvelle défaite à Minnesota (la 7e en 11 matchs pour GS), et la série de huit victoires consécutives de Houston, la bande de Curry n’a plus qu’un petit match d’avance sur les Texans. Autant dire que ça devient tendu c’te affaire !

En plein road-trip, les Warriors vont devoir réagir vite s’ils veulent éviter de tomber à la 11e place de l’Ouest, synonyme d’élimination avant même la postseason. Inutile de vous dire qu’un tel scénario serait une catastrophe pour Golden State.

Source texte : ESPN