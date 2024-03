L’Adidas Next Generation Tournament, un tournoi organisé par l’EuroLeague, offre aux jeunes talents du basket européen l’occasion de briller et de se présenter le temps d’un week-end. Le Français Noa Essengue ne s’est pas fait prier pour éclabousser Dubaï de son talent.

Quelques minutes après 19h ce dimanche, il reste une poignée de secondes à jouer dans les prolongations de la finale de l’ANGT Tournament. Les Lituaniens du Zalgiris Kaunas, menés de 5 points, tentent de trouver un dernier shoot désespéré. Et alors qu’un trois points est finalement dégainé, Noa Essengue surgit de la droite du tireur pour s’offrir son quatrième contre de la soirée. Ultime buzzer, victoire d’Ulm. Le Français a été monstrueux.

Sa performance en finale est un modèle de domination outrageante des deux côtés du terrain. En plus de 33 points (à 10/17 au tir) et 2 passes, il ajoute 18 rebonds, 3 interceptions et 4 contres dont le dernier pour définitivement sceller le succès des siens. À Dubaï, la ville de la démesure, on se demandait qui du Français ou des immenses gratte-ciels était au-dessus de la mêlée.

Dans la foulée, Essengue a évidemment été élu MVP du tournoi, venant parachever 3 jours de compétition de haut vol. Il boucle le week-end avec des moyennes de 20,2 points, 11,0 rebonds, 2,0 passes, 2,5 interceptions et 2,2 contres. Sa mobilité défensive en a fait un cauchemar pour les intérieurs et extérieurs adverses pendant trois jours.

Luka Doncic avait décroché le trophée de MVP de l’ANGT à Madrid en 2014-15. Le dernier Français à avoir remporté cette distinction était Ivan Février avec le CFBB en 2017. Mais cette année, l’ailier de 17 ans à peine a laissé une impression de domination comme rarement ressentie.

Deux Français ont rejoint le joueur d’Ulm dans l’équipe type du tournoi cette année. Maxence Lemoine, pour la team Dubai, et Yohan Sissoko pour l’ASVEL, ont eux aussi brillé aux Émirats Arabes-Unis chez les moins de 18 ans.

The All-Tournament Team of the #AdidasNGT Dubai Qualifier⭐️

🔷𝗠𝗮𝘅𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗟𝗲𝗺𝗼𝗶𝗻𝗲

🔷𝗬𝗼𝗵𝗮𝗻 𝗦𝗶𝘀𝘀𝗼𝗸𝗼

🔷𝗡𝗼𝗮 𝗘𝘀𝘀𝗲𝗻𝗴𝘂𝗲

🔷𝗠𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗝𝘂𝘇𝗲𝗻𝗮𝘀

🔷𝗡𝗲𝗱𝗮𝘀 𝗥𝗮𝘂𝗽𝗲𝗹𝗶𝘀 pic.twitter.com/zWx3GEcXfN

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 24, 2024

Annoncé en 23ème place de la mock Draft 2025 par ESPN il y a tout juste un mois, la pépite Noa Essengue continue ses progrès et ne cesse d’étaler sa polyvalence. On garde fort un œil dessus dans les prochains mois.

