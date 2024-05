Déjà MVP du Adidas Next Generation Tournament (ANGT) qu’il avait remporté à Dubai en mars avec les U19 d’Ulm, Noa Essengue a encore été au four et au moulin pour son deuxième match à l’édition de Berlin. 18 points, 15 rebonds, 4 contres et 1 interception pour l’ailier français. Doucement, la domination !

𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗔 𝗘𝗦𝗦𝗘𝗡𝗚𝗨𝗘 ! ⛔️@ratiopharmulm



— SKWEEK (@skweektv) May 23, 2024

Alors qu’il sort d’une saison de règne sans partage avec les jeunes d’Ulm, enchaînant les matchs en 20-10 à seulement 17 ans, Noa Essengue s’est occupé des jeunes de Milan aujourd’hui. Une performance sans appel, même si l’ailier de 2m08 n’a pas pu repartir avec la victoire, un peu esseulé dans son équipe. Essengue a en effet fini la partie en étant premier de son équipe aux points (18), rebonds offensifs (7), défensifs (8), contres (4) et interceptions (1).

AND ONE BY ESSENGUE 🔥@ratiopharmulm x @EuroLeague

— SKWEEK (@skweektv) May 24, 2024

Capable de proposer des moyennes à 18,6 points, 8,8 rebonds, 2,2 passes, 1,9 contre et 1,3 interception l’année passée en deuxième division allemande, Essengue n’a joué que 4 minutes de moyenne sur 9 matchs avec l’équipe une (en première division allemande) cette année. Attendu au premier tour à la Draft NBA 2025, Noa Essengue va probablement prendre un tout autre rôle dans l’équipe principale dès l’année prochaine, tant son niveau de domination est impressionnant avec les jeunes. Follement actif sur les lignes de passe, déjà très menaçant au rebond, doté d’un bon instinct en défense et d’une bonne détente, le jeune Noa a tout ce qu’il faut pour que son excellent niveau des deux côtés du terrain se traduise au niveau supérieur.

On attend un peu de progrès au shoot histoire de pouvoir s’inscrire dans un rôle de small forward sur le long terme, mais en dehors de ça c’est quasiment tous les feux qui sont au vert. Le profil athlétique du Français va quoi qu’il arrive séduire des équipes dans le futur. À Noa de nous montrer quel genre de joueur il veut devenir.

À la manière de Nolan Traoré, Noa Essengue est bien trop puissant pour être réellement inquiété par les compétitions jeunes, et il aime nous le montrer. Après ce double-double contre Milan, Essengue va chercher à faire gagner son équipe dans les matchs à venir pour confirmer encore un peu plus son gros niveau.