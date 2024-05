Alors qu’il est actuellement aux prises avec les Boston Celtics en Finales de Conférence Est, Pascal Siakam a été retenu parmi les 26 noms concernés par la présélection du Cameroun au Tournoi de Qualification Olympique de Riga. Alors, participera, participera pas ? L’avenir nous le dira.

Les Lions de la Balle Orange ont rendez-vous avec l’histoire cet été.

Avant de participer au tournoi de Riga qui pourrait l’emmener aux Jeux Olympiques de Paris 2024, l’équipe d’Alfred Aboya aura un stage de préparation où elle affrontera l’Egypte (le 24 juin) et la Géorgie (le 26 juin) en matchs amicaux. 16 joueurs seront de la partie pour ce stage, parmi la liste des 26 dévoilée par la Fédération Camerounaise de Basketball. Et dans cette liste des 26, on retrouve un invité surprise : Pascal Siakam des Indiana Pacers, qui n’a pourtant aucune sélection que ce soit avec les A ou avec les jeunes dans l’équipe nationale du Cameroun. Une grande première qui se profile ? Rien n’est garanti mais dans tous les cas, Pascal Siakam pourrait venir compléter un effectif qui semble déjà assez solide.

Des noms connus en France, on retrouve Paris Lee de l’ASVEL et Williams Narace du Mans Sarthe Basket en Elite, Roger Moute a Bidias de Saint-Chamond Basket, Tamenang Achu Choh et Samir Gbetkom d’Antibes en Pro B, Fabien Ateba de l’Union Tarbes-Lourdes Pyrénées Basket et Brice Eyaga Bidias de Pont-de-Chéruy en Nationale 1. Dans les visages bien connus, on retrouve également Yves Missi de Baylor, attendu entre les places 16 et 23 à la prochaine Draft NBA, ainsi qu’Ulrich Chomche de la NBA Academy, attendu cette année au second tour.

Reste à voir qui parmi les 26, puis les seize, feront partie des douze joueurs retenus pour disputer le TQO, opposant le Cameroun au Monténégro le 3 juillet et au Brésil le lendemain. S’ils remportent ces matchs, les Camerounais seront qualifiés en demi-finale du TQO, et pourront espérer une qualification aux Jeux Olympiques s’ils gagnent cette rencontre puis la Finale qui suivra le 7 juillet.

Après avoir battu le Sénégal 80-74 en Finale du tournoi de pré-qualification olympique, les Camerounais n’ont pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin et comptent bien arracher un des tickets pour les JO. Pas de Joel Embiid ? Qu’à cela ne tienne. Les Lions ont encore une chance de compter sur un joueur calibre All-NBA cet été, et ils ne vont pas s’asseoir dessus.