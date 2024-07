La Grèce faisait ce soir son entrée en lice lors de “son” TQO, à Athènes. Match face à la République Dominicaine, victorieuse hier de l’Égypte. Ils le savaient déjà, vous aussi mais on le répète encore une fois : bienheureux qu’ils sont de posséder en leur rang le dénommé Giannis Antetokounmpo.

Ils auront essayé, un tout petit peu.

Mais très vite ils ont compris, que ça lui importait peu.

Giannis Antetokounmpo est trop fort, c’est ce qu’un paquet de mecs ont du se dire depuis environ dix ans. Ce soir, il aura fallu quelques minutes au Freak pour prendre la température de son adversaire, du tournoi, mais quand il a commencé à chauffer plus personne ne se marrait, et encore moins Chris Duarte, au cœur d’un beef avec l’intérieur des Bucks avant de comprendre qu’il valait mieux en rire.

Chris Duarte à créditer d’un très bon match avec 26 points d’ailleurs, mais le leader de la Grèce ce soir a littéralement tout emporté sur son passage, à tel point qu’il termine son match avec la bagatelle de… zéro tir raté. Et pour les médisants, dans le lot il y a un midrange et un 3-points. Et quelques posters. Sales.

32 points à 11/11 au tir dont 1/1 du parking et 9/13 aux lancers en 18 minutes

Inarrêtable, insubmersible. Et probablement qu’il n’en était qu’à l’échauffement. Et la Grèce a évidemment battu la Rep Dom (109-82). Et si on vous disait, pour vous hyper, que la Grèce pourrait bien jouer la Slovénie de Luka Doncic dès les demi-finales samedi ?