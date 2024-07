Si huit nations se disputeront aujourd’hui les quatre derniers tickets pour Paris 2024, de l’autre côté du miroir huit pays de basket ont dit hier au revoir à leur rêve olympique.

Le programme des finales du TQO c’est juste ici

Philippines

Philippines – Lettonie : 89-80

Philippines – Géorgie : 94-96

Philippines – Brésil : 60-71

Jamais trop loin mais jamais assez près. Les joueurs philippins ont été bien plus qu’un faire valoir et ont – au minimum – fait douter les trois nations qu’elles ont rencontré à Riga. Mention spéciale à Justin Brownlee leader de la bande et carrément insaisissable cette semaine. Les Philippins sont ultra-fans de basket, ils peuvent être super fans de leur équipe nationale.

Slovénie

Slovénie – Croatie : 92-108

Slovénie – Nouvelle-Zélande : 104-78

Slovénie – Grèce : 68-96

C’est évidemment le coup de tonnerre de ces demi-finales. Non pas que les Slovène eurent été favoris face à la Grèce, mais voir Luka Doncic prendre une branlée et ne pas atteindre l’un de ses objectifs reste une anomalie. La Slovénie a paru vieille et fatiguée sur ce TQO, et depuis 2021 les résultats ne suivent plus. Luka Doncic a besoin d’un nouveau souffle et d’une nouvelle générations de compatriotes, et tout ce petit monde regardera en tout cas les Jeux à la télé.

Liban

Liban – Espagne : 59-104

Liban – Angola : 74-70

Liban – Bahamas : 72-89

Après une défaite inaugurale et fort logique contre l’Espagne, les Libanais ont créé la surprise en tapant l’Angola, s’offrant ainsi la demi-finale de tous les possibles face aux Bahamas. A 5 minutes de la fin Omari Spellman et les siens étaient dans le match, près à l’upset, mais la puissance de Deandre Ayton et une ultime interception de Buddy Hield ont fini de sceller les espoirs du Liban. Une belle histoire, malgré tout.

Cameroun

Cameroun – Montenegro : 66-70

Cameroun – Brésil : 77-74

Cameroun – Lettonie : 59-72

Eux non plus ne sont pas passés loin ! Une toute petite défaite contre le Monténegro en ouverture, la belle surprise contre des Brésiliens pris la main dans le sac et, pour finir, un match d’une bravoure affolante contre l’hôte letton, dans un match que les Camerounais avaient encore l’occasion de gagner à cinq minutes du buzzer. Williams Narace a été incroyable, comme toute son équipe finalement, et dire que Pascal Siakam pourrait se rajouter à l’appel un jour…

République Dominicaine

République Dominicaine – Égypte : 90-77

République Dominicaine – Grèce : 82-109

République Dominicaine – Croatie : 77-80

Les Dominicains avaient deux problèmes. 1) Ils étaient privés de leur meilleur élément, Karl-Anthony Towns, et 2) ils étaient condamnés à l’exploit dans le TQO le plus compétitif du lot. Au final les joueurs du très flippant Nestor Garcia échouent à un tir à 3-points de Chris Duarte au buzzer, ils échouent à quelques encablures seulement d’une finale, battus par la Grèce d’un trop fort Giannis et par les coups de tronche d’un Zubac trop puissant également. Il aurait fallu un alignement parfait des planètes, et il en manquait juste une ou deux.

Finlande

Finlande – Bahamas : 85-96

Finlande – Pologne : 89-88

Finlande – Espagne : 81-74

En voilà une belle équipe d’allumeurs de mèches. Passés un peu à côté de leur premier match contre les Bahamas, les hommes de lassi Tuovi sont revenus de nulle part contre la Pologne et ont claqué un dernier quart énorme, grâce aux tirs de Madsen, Jantunen ou Maxhuni notamment. En demi-finale ? La sensation n’est pas passé loin puisque les Espagnols, à domicile qui plus est, ont bien failli passer à la moulinette finlandaise. Les snipers venus du froid ne s’inclinent que dans les tous derniers instants contre une équipe infiniment plus expérimentée et talentueuse sur le papier, mais pour les avoir vu en direct, les joueurs de la Roja ne faisaient pas les marioles au milieu du dernier quart. Bon retour les chtis gars du Nord, et merci pour le divertissement.

Italie

Italie – Bahrein : 114-53

Italie – Porto Rico : 69-80

Italie – Lituanie : 64-88

Ça avait commencé très fort, avec la plus grosse victoire de l’histoire dans un TQO. Malheureusement la perf tenait alors plus de la faiblesse de l’adversaire (Bahrein) que de la forme étincelante des joueurs de la botte. Des Transalpins qui ont par la suite craqué sous les tirs de mortier du révolutionnaire Alvarado, avant de perdre, très logiquement, contre le talent et l’application offensive lituanienne. L’Italie est à sa place, bien plus forte que les petites nations mais un cran en dessous des meilleures.

Mexique

Mexique – Lituanie : 84-96

Mexique – Côte d’Ivoire : 92-81

Mexique – Porto Rico : 78-98

Il n’y avait que peu de place pour les rêves dans le très relevé tournoi de San Juan, et comme prévu le Mexique est resté à quai. Une défaite honorable contre la Lituanie, une victoire attendue contre les Ivoiriens et ce choc en demi face à Porto Rico, “derby” bouillant mais dénotant surtout de l’écart de niveau entre les deux nations. Il aurait peut-être fallu Ayon dans la raquette, et même Gignac au poste 4.

Slovénie, République Dominicaine, Mexique, Italie, Finlande, Liban, Cameroun, Philippines. Merci d’être venu et bon été à vous !