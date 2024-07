Free Agency 2024 : Jordan McLaughlin signe chez les Kings

Les Kings sont actifs en cette fin de première semaine de Free Agency, et ça s’est confirmé avec la signature discrète de Jordan McLaughlin pour venir aider De’Aaron Fox à la mène de Sacramento.

Il y a des soirs comme ça, où Monte McNair a de la motivation et fait tomber les sous.

Après le grand coup de ce samedi soir, à savoir la signature de DeMar DeRozan dans le cadre d’un sign and trade, il fallait continuer à dépenser sagement les sous des Kings pour renforcer l’effectif dirigé par Mike Brown.

Et c’est donc Jordan McLaughlin qui a été invité à poser ses affaires à Sacramento pour un an, comme le signale l’intouchable Adrian Wojnarowski d’ESPN :

Free agent guard Jordan McLaughlin has agreed to a one-year deal with the Sacramento Kings, agent Greg Lawrence of @wassbasketball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 7, 2024

De’Aaron Fox a son backup à la mène, sachant que Davion Mitchell avait été prié d’aller tester la météo du Canada en étant envoyé à Toronto.

Malik Monk (prolongé), apprendra à Devin Carter à devenir un fou furieux au scoring en NBA.

DeMar DeRozan va apporter en playmaking et en options supplémentaires au scoring, ce qui devrait faire un grand bien à Domantas Sabonis et compagnie la saison prochaine.

Du beau renfort à Sacramento, dans cette folle course à l’Ouest qui devrait nous promettre de beaux affrontements tout au long de l’année.

Pour finir rapidement sur McLaughlin, les Kings récupèrent un meneur de petite taille (1m83), dynamique, propre balle en main et capable de quelques coups de chaud offensivement. Les fans des Wolves se souviennent bien de situations lors desquelles Jordan était préféré à d’autres meneurs – salut D’Angelo Russell – dans des money times importants. Nul ne doute que Jordan apportera sa qualité à la mène à un groupe qui en a bien besoin sur le banc.

Manque plus que de vraies solutions sur les postes intérieurs, et les Kings vont refaire rugir leur salle à fond la caisse !

Sources : ESPN