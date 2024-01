Vous voyez le mème où le joueur prend un carton rouge alors qu’il est sur une civière ? C’est sûrement ce que Shaedon Sharpe et tout l’Oregon ont dû ressentir après l’annonce de la blessure de leur jeune arrière face au Thunder. Sorti durant le 3ème quart-temps d’un match à sens unique, il va manquer 2 semaines de compétition pour un bobo aux abdominaux.

Saison très compliquée pour les Blazers qui sont 14ème de la Conférence Ouest avec seulement 10 victoires en 39 matchs. La liste des blessés est longue comme le ressenti de la saison par les fans et ça ne va pas s’arranger puisque Shaedon Sharpe va aussi rejoindre l’infirmerie.

Shaedon Sharpe exited the Jan. 11 matchup at Oklahoma City. Further imaging demonstrated a lower abdominal strain.

Sharpe will be re-evaluated in two weeks. pic.twitter.com/F4RDY9lx8A

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) January 16, 2024

L’arrière drafté en 7ème position en 2022 réalise une bonne saison individuelle. 16 points, 5 rebonds et 3 passes de moyenne avec des pourcentages et une régularité à améliorer. Mais c’est aussi le fait d’une augmentation soudaine de responsabilités avec le départ de Damian Lillard. Il va clairement manquer aux Blazers puisque même s’ils ne jouent plus rien à part la draft, leur but est surtout de faire progresser les jeunes. Il a déjà raté le match face aux Wolves et aux Suns, deux matchs qu’ils ont… perdu. Bon, sa présence n’aurait probablement rien changé mais il aurait pu envoyer 2-3 highlights pour contribuer au Top 10 de la nuit.

Au moins, on peut espérer que le Français Rayan Rupert aura des minutes supplémentaires et saura profiter de l’absence de Sharpe. Il a joué les 4 derniers matchs dont une bonne perf contre Phoenix qui – on croise les doigts – aura convaincu Chauncey Billups de lui donner plus de minutes.

Malcolm Brogdon, Deandre Ayton et Jerami Grant devraient bientôt revenir. Les Blazers vont probablement se remettre à jouer au basketball mais cette absence vient encore mettre un coup au moral de la franchise et des fans, qui devront se contenter d’un buzzer-beater de Damian Lillard pour se rappeler du bon vieux temps.