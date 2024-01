Excellent cette nuit lors de la facile victoire du Jazz face aux Pacers, Lauri Markkanen a reçu les louanges de Rick Carlisle. L’entraineur d’Indiana a carrément comparé le Finlandais à Dirk Nowitzki. Un compliment qui devrait faire plaisir à la star d’Utah.

32 points, 10 rebonds, 10/15 au shoot dont un parfait 10/10 sur la ligne. Lauri Markkanen a sans conteste marqué le match face aux Pacers de son empreinte cette nuit. Efficace et spectaculaire, le Finlandais joue un rôle crucial dans le retour au premier plan des siens à l’Ouest. 9ème, Utah reste en effet sur six victoires de rang, la meilleure série de toute la NBA actuellement.

En conférence de presse d’après-match, Rick Carlisle ne pouvait que rendre hommage à son adversaire du jour. Le coach des Pacers a sorti la machine à compliments en comparant Markkanen à Dirk Nowitzki. Des propos rapportés par Ryan Miller de KSL.

Rick Carlisle on Lauri Markkanen: “He’s the closest thing that I’ve seen to Nowitzki in terms of a seven footer that can really stretch the game out and play inside.”

“Il est ce que j’ai vu de plus proche de Nowitzki, un joueur de 2m13 capable d’étirer le jeu et de jouer à l’intérieur.”

Être comparé à un MVP, le GOAT des Mavs et accessoirement l’un des meilleurs scoreurs de tous les temps, il y a pire dans la vie. Surtout, le compliment vient de Rick Carlisle, qui a côtoyé le Wunderkind pendant 11 saisons à Dallas (2008-2019), remportant au passage un titre de champion NBA en 2011. Quand il s’agit d’analyser le jeu de la légende allemande et de le transposer sur celui d’un autre, on peut donc se fier à Carlisle.

Petite anecdote marrante, Rick Carlisle a notamment avoué que Lauri Markkanen aurait pu jouer aux côtés de Dirk puisque les Mavs l’avaient dans le viseur lors de la Draft 2017. Malheureusement pour eux, les Wolves étaient passés avant et ils avaient dû se rabattre sur Dennis Smith Jr.

“Nous avions le neuvième choix et nous espérions qu’il tomberait jusque-là ce soir-là, mais après l’avoir vu lors des tests, il m’a semblé évident que cela n’arriverait pas. Sur le plan athlétique, il s’est avéré bien meilleur que prévu, beaucoup plus puissant.”

