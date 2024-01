Le Thunder met +62 aux Blazers, heureusement que le ridicule ne tue pas

Malgré un back-to-back dans les jambes, le Thunder s’est baladé contre une (très) faiblarde équipe des Blazers. OKC inflige à Portland la seconde plus grosse défaite de son histoire ! (139-77)

Pour les stats détaillées de ce massacre, c’est ici.

On sait que le projet des Blazers est désormais de reconstruire et de développer les jeunes mais il s’agirait de ne pas confondre progression avec droit de se prendre des raclées à tout bout de champ. Portland depuis le 1er janvier ? 5 défaites en 6 matchs et un écart moyen de -28 !

Cette nuit, les Blazers ont touché le fond ou presque. On a bien cru que la plus grosse défaite de l’histoire de la NBA allait tomber tant les joueurs de Chauncey Billups n’ont rien montré, tendant juste l’autre joue face à Shai Gilgeous-Alexander et ses copains. Malgré des jambes lourdes pour cause de back-to-back, le Canadien s’est amusé avec 31 points en à peine 20 minutes sur le parquet. Devant de la tête et des épaules, le Thunder a même pu reposer ses titulaires dès le milieu du troisième quart-temps, le boulot était déjà accompli. L’occasion pour nous de revoir Ousmane Dieng sur un parquet avec OKC (une première depuis presque 3 semaines).

Restait à savoir si le record all-time de la pire défaite allait tomber dans le money time. Ironie du sort, c’est pour le moment OKC qui la détient.. Il aura manqué un peu d’adresse en bout de match pour atteindre les 73 points d’écart mais OKC se console tout de même en signant la plus large victoire de son histoire (+62).

The Thunder just beat the Trail Blazers by 62 points‼️

FINAL SCORE: 139-77

It’s the largest victory in OKC history. pic.twitter.com/cik83q3yBB

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 12, 2024

Côté Blazers, les livres d’histoire aussi mais dans le mauvais sens. -62, ce n’est pas un record de franchise puisque la pire défaite des Blazers remonte à 1998 avec un revers de 65 points face aux Pacers. Par contre, Portland est devenue cette nuit la première équipe dans l’histoire de la NBA à avoir deux défaites de 60 points ou plus.

The Portland Trail Blazers are flirting with franchise history.

Here’s a list of the largest margin of defeat for the Blazers. The worst was 65 points at Indiana in ’98#RipCity pic.twitter.com/crO0P26Sm3

— Orlando Sanchez (@orlandokgw) January 12, 2024

The Blazers lost by 62 to the Thunder tonight.

They lost by 65 to the Pacers in 1998. pic.twitter.com/36FTXlVp0A

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 12, 2024

Impossible de sauver grand-chose pour Portland. La plupart des cadres étaient en tenue cette nuit, hormis Malcolm Brogdon. Certes, le Thunder est une meilleure équipe mais les Blazers doivent montrer bien mieux que cela, surtout lorsqu’ils ont l’avantage d’avoir des jambes plus fraîches que celles de leurs adversaires. On se demande bien combien de temps Chauncey Billups va bien pouvoir tenir sur son banc..