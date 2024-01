Peu utilisé depuis le début de saison, Rayan Rupert a livré cette nuit son meilleur match chez les Blazers. Efficace sur un faible temps de jeu, le Français a certainement marqué des points aux yeux de Chauncey Billups (du moins on espère).

Pour la boxscore de cette rencontre, c’est ici

Abonné majoritairement à la G League depuis le début de saison, Rayan Rupert commence à enchainer les minutes sur les parquets NBA. Les raclées subies par les Blazers ces derniers jours lui ont notamment permis d’avoir de longs garbage time pour pouvoir aller montrer ses skills. Cette nuit, le Français n’a pas eu à attendre la fin du suspense pour être appelé par son coach. Au sein d’une rotation réduite, Rupert a pu contribuer dès le premier quart-temps face aux Phoenix Suns.

Un premier tir à 3-points pour se mettre en forme, bien servi par un Anfernee Simons qui attire toute la défense adverse. Moins en vue lors du second quart-temps, le Français a ensuite dû attendre le début du money time pour avoir une nouvelle chance. Et Rayan Rupert n’a pas laissé passer cette occasion en enflammant le Moda Center. Menés de 14 points en début de quatrième quart, les Blazers se rebellent avec Anfernee Simons, Scoot Henderson mais surtout un Rayan Rupert qui fait ficelle ! L’arrière inscrit 8 points en 5 minutes pour ramener les siens à 4 petits points.

Sorti ensuite, il assistera en spectateur à la défaite des siens face aux assauts de Kevin Durant et Devin Booker notamment. Mais l’important est ailleurs car Rayan Rupert a pu montrer de quoi il était capable. La feuille de stats est archi propre : 11 points, 5 rebonds, 2 passes, 4/5 au tir dont un parfait 3/3 de loin. Le tout en seulement 14 minutes. De bon augure pour la suite et on espère que Chauncey Billups va songer à lui filer plus de minutes dans le futur. Il y a un cocorico qui ne demande qu’à se développer dans l’Oregon.

🗣️ RUPS

▫️ 11 PTS (Career-High)

▫️ 3 3PM (Career-High)

▫️ 5 REB (T-Career-High) pic.twitter.com/Pxp0LEzoN3

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) January 15, 2024