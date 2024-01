Draymond Green de retour ce soir pour le Martin Luther King Day !

Parmi les raisons qui nous poussent à ne rien manquer du MLK Day 2024 ? Assurément le… retour de Draymond Green sur les parquets. Et l’intérieur étrangleur qui revient le soir du jour férié le plus pacifique de la Terre, c’est quand même sacrément cocasse.

Il aura donc purgé une suspension de 12 matchs, une suspension non officielle puisque rien n’a jamais été validé par qui que ce soit, en tout cas en dehors d’un bureau enfumé aux vitres teintées, celui d’Adam Silver. Draymond Green avait été suspendu de manière indéfinie il y a quelques semaines, sacrée zone floue quand même. Une suspension tombée après avoir mis une énorme mandale à Jusuf Nurkic, ceci quelques semaines après avoir étranglé Rudy Gobert, ceci quelques semaines après avoir piétiné Domantas Sabonis, cela quelques mois après avoir mis la patate de l’année à Jordan Poole, etc etc car on peut remonter comme ça jusqu’à 2015 environ.

Tout ça pour dire quoi ? Que Draymond Green sera donc en tenue ce soir avec les Warriors, pour le Martin Luther King Day et à Memphis s’il vous plait, la dernière demeure du pasteur. Un retour qui ne pourra que faire du bien à une équipe de Golden State en grande souffrnace dernièrement, et à un Steph Curry qui va ainsi retrouver son poseur d’écrans (mobiles) préféré.

After missing 16 games, Warriors star Draymond Green is expected to return vs. Grizzlies in Memphis on Martin Luther King Jr. Day Monday, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/Q13vFRbJ85

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 14, 2024



Draymond Green qui reprend du service le jour du MLK Day ? Un peu comme si Patrick Beverley avait racheté les droits des Bisounours ou comme si Jaxson Hayes se mettait à présenter Slam. Logique pas trop respectée donc, en réactivant l’un des humains les plus dangereux de la Ligue le soir où l’on est censé fêté la fraternité, le combat pour des causes nobles et l’acceptation de l’autre. On en fait des caisses, ouais, car on aime le symbole du MLK day et on espère juste que Draymond ne le bafouera pas, étant donné qu’il semble avoir perdu pas mal de son sens commun depuis quelques temps déjà. On ne dit pas qu’il le fait exprès hein, on ne dit pas que c’est un mauvais bougre, simplement qu’il est capable de se battre contre le vent ou de s’embrouiller avec du pâté.