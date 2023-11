BARFIIIIGHT ! Après à peine deux minutes de jeu entre Warriors et Wolves, les Dubs ont vu Klay Thompson et Draymond Green expulsés ! Un très gros accrochage entre Jaden McDaniels est à la source de la baston, qui a vu l’ensemble des joueurs se mêler à la bagarre, principalement pour essayer de séparer les protagonistes. Le joueur de Minnesota à l’origine de l’embrouille est lui aussi parti à la douche sur ordre des arbitres.

Quel début de match ! Sans Stephen Curry, les Warriors avaient fort à faire pour battre des Wolves séduisants depuis le début de saison. Ils devront composer sans Draymond Green et Klay Thompson, les deux autres membres de l’historique trio de Golden State ! Jaden McDaniels a aussi été expulsé, après un accrochage qui a vite tourné à la bagarre entre plusieurs joueurs.

Comment ça s’est passé ? Au détour d’une action anodine, Klay Thompson prend Jaden McDaniels par le maillot, mais ne le lâche pas. Ce dernier lui rend la politesse, jusqu’à déchirer la tunique du Splash Bro. Tout le monde saute alors dans le tas, à commencer par Rudy Gobert qui place son bras de manière à séparer Klay de Jaden. Souci ? Son bras est assez haut, presque au niveau de la gorge. C’en est assez pour Draymond Green qui prend carrément le pivot Français en clé d’étranglement ! Les images sont invraisemblables !

Karl-Anthony Towns s’en mêle, choppe Klay pour le repousser. Ce sont très vite tous les joueurs sur le parquet qui se prennent à ce qui ressemble fort à une bagarre. Les staffs et la sécurité de la salle interviennent pour définitivement séparer tout le monde. Les arbitres commencent alors leur moisson, après avoir revu les images. Double faute technique pour Thompson et McDaniels, c’est dehors. Pour son geste digne d’une carte UFC des grands soirs, Green récolte lui une flagrante 2, ça dégage.

La NBA n’a pas, vraiment pas dû apprécier les images de ce début de match. Si Klay Thompson est d’habitude un joueur calme et loin de cette image de bagarreur, ce n’est pas le cas de Draymond Green qui devrait manger très chaud en terme de sanction. Surtout pour un geste aussi dangereux qu’une clé d’étranglement. Rudy Gobert n’a quant à lui pas été visé par quelconque sanction des arbitres. Thompson et McDaniels devraient vraisemblablement ramasser aussi une belle prune. Si punitions il y a, elles devraient arriver dans la journée. Et nous vous tiendront au courant !

