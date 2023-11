Déjà privés de Ja Morant mais aussi Derrick Rose, les Grizzlies ont perdu cette nuit Marcus Smart, sorti sur blessures face aux Lakers. Le backcourt de Memphis commence à sérieusement se vider de ses membres.

Il est compliqué d’être fan des Grizzlies en ce début de saison. Entre la suspension de Ja Morant et le niveau affiché par ses copains de Memphis (dernier à l’Ouest), c’est vraiment la soupe à la grimace dans le Tennessee. Pour ne rien arranger au tableau, les Grizzlies doivent aussi composer avec une cascade de blessures. Steven Adams est déjà out pour la saison, Brandon Clarke ne reviendra que d’ici quelques mois (au mieux). Pour aller avec une raquette déjà désossée rien de tel qu’un backcourt qui tire aussi la langue.

Ja Morant est donc sur la touche pour ses histoires de gun, Derrick Rose est lui gêné par son genou et n’a disputé que quatre matchs. Cerise sur le gâteau avec la blessure cette nuit de Marcus Smart… Alors qu’il essayait de contrer Austin Reaves, le guard est retombé… sur le pied du Laker et la cheville a tourné. Rentré au vestiaire, le meneur n’est pas revenu en jeu et a été annoncé doubtful pour la suite de la rencontre. Une galère de plus pour Taylor Jenkins, déjà obligé de bricoler pour constituer son cinq de départ depuis le début de saison.

Marcus Smart helped back to the locker room after injuring his left ankle. pic.twitter.com/AgS5QIyooW

