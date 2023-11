Après une entame surréaliste du fait de l’énorme bagarre entre les deux équipes, qui a mené à plusieurs expulsions, les Warriors n’ont rien lâché, privés de leur trio historique. Minnesota aura le dernier mot grâce à un grand Karl-Anthony Towns (33 points). Les Wolves sont décidément en grande forme !

Par ici les statistiques du match !

Que dire de cette entame de match si ce n’est qu’elle a été explosive ? Une énorme baston entre Klay Thompson et Jaden McDaniels après à peine deux minutes de jeu, le maillot du 11 de Golden State déchiré. Rudy Gobert qui veut s’interposer, Draymond Green qui le choppe à la jugulaire avec une prise du sommeil, les trois joueurs exclus par les arbitres… et une équipe de Golden State privée de son trio historique, puisque Curry n’a pas joué en raison d’une blessure au genou droit.

Things are getting HEATED and out of control early 👀 pic.twitter.com/q9tNRPUGIQ

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 15, 2023

Face à des Wolves qui réalisent un gros début de saison, qui sont au complet, le scénario ne laisse pas les Warriors entrevoir la victoire… et pourtant. Le gros barfight de début de rencontre a eu pour effet de faire bouillir le Chase Center immédiatement. Galvanisés par leur public, les joueurs restants fournissent de gros efforts. C’est le rookie Brandin Podziemski qui les incarne le mieux cet état d’esprit combatif. Percussions agressives, fautes provoquées, défense intense… et même buzzer beater à 3-points pour conclure le 3e quart-temps ! Aidé par un Dario Saric efficace offensivement et par Chris Paul à la baguette, les Dubs prennent donc 10 points d’avance, un écart qu’ils parviendront à conserver, sans les stars.

BRANDIN PODZIEMSKI 😱 pic.twitter.com/RKHbXd1w4s

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 15, 2023

Les Wolves ont accusé le coup face à cette adversité incandescente. Karl-Anthony Towns est le seul Loup à surnager. Anthony Edwards est en galère relative avec son tir et assez discret de manière générale. Minnesota subit la loi du Chase Center, Podziemski assure comme un chef pour un rookie, 20 points à l’entame du dernier quart. L’heure de la révolte pour les visiteurs..?

Rudy Gobert, pris au coeur de la bagarre du début de match, récupère pas mal de rebonds défensifs mais la circulation de balle rapide des Warriors amène trop de décalages pour que sa dissuasion sous le cercle soit réellement efficace. En attaque, la défense intense et les prises à deux sur Towns limitent une explosion statistique majeure du pivot star des Wolves… jusqu’au début du quatrième quart-temps. Le Chat enchaîne deux ficelles à 3-points, validant le 4-0 déjà en cours de son équipe. Minny passe en tête !

BACK-TO-BACK TRIPLES

😼😼😼 pic.twitter.com/3bZSlcSzc8

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 15, 2023

Fin de match serrée en vue, car les Warriors ne lâchent absolument pas le morceau et le leader change de panier en panier réussi. Les coups sont rendus, Anthony Edwards pointe enfin le bout de son nez, au bon moment. 92-92, quatre minutes à jouer. Le rookie Pod’ cuisine les Wolves, nouveau panier avec la faute, mais les Warriors commettent des fautes en défense et concèdent des lancers. Dario Saric dégaine à 3-points, 98-96 Warriors ! Moins de deux minutes à jouer, Karl-Anthony Towns plante à 3-points, 98-99. Charles-Antoine passe la trentième unité personnelle, ça commence doucement à causer. Dario Saric a le ballon pour placer les Dubs devant, contre de Gobert ! Mike Conley convertit l’effort de son défenseur d’un 3-points assassin, 102-98, ça sent bon ! Podziemski tente le tout pour le tout mais rate. Match terminé après un petit jeu de lancers, 101-104.

Défaite frustrante pour Golden State qui a tout donné avec l’effectif considérablement amoindri. On retient le positif de cette défaite, à savoir le jeu proposé par les locaux… mais surtout l’énorme baston de début de match, qui donnera certainement lieu à de lourdes sanctions notamment pour Draymond Green. Tout cela devrait être confirmé dans la journée.

Pour les Wolves, belle réaction menée par un Karl-Anthony Towns à 33 points et 11 rebonds. La victoire est méritée, Minnesota place ses pions dans le In-Season Tournament !