D’Angelo Russell est hyper chaud à l’idée de jouer avec Karl-Anthony Towns : « Je n’ai jamais évolué avec un joueur de ce calibre »

Dans le principal transfert de la trade deadline, D’Angelo Russell a été envoyé chez les Wolves où il va désormais pouvoir côtoyer chaque jour son grand pote Karl-Anthony Towns. Lors de la conférence de presse d’introduction hier, DLo a partagé son excitation concernant sa cohabitation avec KAT.

Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell sont enfin réunis. Alors qu’il y a souvent eu des bruits de couloir concernant une potentielle association des deux copains, ce duo est désormais une réalité après le trade effectué par les Wolves et les Warriors jeudi. KAT et DLo représentent à présent la grosse base de construction pour la franchise du Minnesota, qui devait absolument faire quelque chose après une nouvelle campagne en carton cette année. Depuis la Woj Bomb qui a annoncé le transfert, Towns comme Russell sont sur un petit nuage et il suffit de voir l’accueil qu’a réservé le premier au second à sa sortie de l’avion pour comprendre à quel point ces deux-là s’apprécient, ce qui est forcément une bonne chose pour Minnesota. Suite au trade, il y a eu évidemment une conférence de presse afin d’introduire D’Angelo chez les Wolves comme il se doit. C’était l’occasion de voir Russell aux côtés du président des opérations basket de Minny Gersson Rosas et de son nouveau coach Ryan Saunders. C’était aussi l’occasion de voir son nouveau maillot avec le numéro 0, mais surtout d’entendre ses premiers mots concernant son association avec Karl-Anthony Towns. DLo a sans surprise été interrogé sur sa future entente avec la star des Loups et voici ce qu’il a déclaré, via ESPN.

« En regardant ça d’un œil extérieur, je savais que je pouvais aider Karl. Je n’ai jamais joué avec un intérieur dynamique comme lui, capable d’écarter le terrain (40,6% du parking pour KAT cette année, ndlr.) tout en pouvant jouer au poste bas. Au vu de sa polyvalence, je n’ai jamais joué avec un joueur de ce calibre. Je vais apporter mon aide pour lui faciliter le jeu. À mon poste et avec la compréhension de mon jeu, je suis quelqu’un qui facilite les choses pour les autres gars. Que ce soit au scoring, à la passe, ou dans un rôle de facilitateur, je comprends mon équilibre, et je pense que le ciel est la limite. Je suis très excité. »

Que ce soit aux Lakers, aux Nets ou lors de son passage express aux Warriors, Russell n’a effectivement jamais évolué avec un talent comme Towns à l’intérieur (désolé Robert Sacre). Offensivement, quand on connaît les qualités de DLo sur pick & roll ainsi que ses capacités de scoreur et même de playmaker, il y a de quoi se frotter les mains par rapport à cette association avec KAT, qui est évidemment l’un des meilleurs intérieurs de la NBA dans la moitié de terrain adverse. On parle là de deux joueurs qui peuvent combiner 50 points par soir aux Wolves, et qui devraient donner pas mal de maux de têtes aux coachs adverses. Par contre, en défense, ça risque de piquer. Towns comme Russell sont très loin d’être des références dans ce secteur-là du jeu, bien au contraire. Quand vous avez votre axe intérieur – extérieur qui galère à défendre le panier, c’est toujours compliqué. Sur ce point, on peut clairement avoir des inquiétudes et il faut donc faire attention à ne pas trop s’enflammer sur ces Loups nouvelle version. Mais bon, on n’est pas là pour casser l’ambiance non plus alors on va se concentrer sur le positif, en espérant que le nouveau tandem du Minnesota parvienne à relancer cette franchise.

On a le sourire chez les Wolves aujourd’hui, et ça peut se comprendre car la franchise de Minny possède désormais une vraie base, avec les deux premiers choix de la Draft 2015 qui – on le rappelle – n’ont même pas 25 ans. Sécurisés pour les prochaines années, DLo et KAT veulent faire quelque chose de spécial dans le Minnesota, à eux désormais de prouver ce dont ils sont capables ensemble.

Source texte : ESPN