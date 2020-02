Marquese Chriss signé deux ans par les Warriors : le jeunot peut souffler un peu, après la galère voici le CDD

Marquese Chriss galérait depuis quelque temps à s’installer dans une franchise. Golden State lui offre un contrat sur deux ans, on a vu pire comme environnement. Ça valait le coup d’attendre, on peut enfin envisager l’avenir un peu plus sereinement et s’installer à San Francisco, au moins pour un temps.

D’abord signé début octobre par les Warriors, Marquese s’était fait couper il y a un mois. L’effectif californien était bien rempli, et il fallait faire de la place pour Damion Lee. Les Dubs avaient donc sacrifié le contrat non garanti du jeunot de 22 piges mais toujours intéressés par le joueur, ils l’ont ensuite ramené à la maison par le biais d’un two-way contract. Après la trade deadline, où plusieurs membres de Golden State sont partis aux quatre coins du pays, il ne restait que neuf joueurs actifs dans le roster. Le cellulaire de Marquese a donc logiquement sonné quand il fallait remplir le vide laissé par le départ de tous les copains. Et nous y voilà, un vrai contrat, comme les grands et sur deux ans, même si la deuxième année est visiblement non garantie. De quoi récompenser un joueur qui s’est quand même bien fait balader depuis son arrivée en NBA, et dont la présence arrange bien à San Francisco. Toute recrue décente est bonne à prendre pour boucler la saison en développant des jeunots, le tout sans trop gagner, évidemment.

Golden State is signing Marquese Chriss to a two-year contract, league sources tell ESPN. — Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 7, 2020

Marquese Chriss a connu quatre franchises en autant de saisons (Phoenix, Cleveland, Houston et donc Golden State), il devrait désormais passer au moins quelques mois sans avoir à faire ses cartons. De quoi aborder plus tranquillement sa carrière donc, et se développer sur les terrains dans un cadre qui a plutôt fait ses preuves au fil des années. Pour le moment à une moyenne de 7,9 points, 5,4 rebonds et 1 contre en 18,6 minutes, son temps de jeu et ses stats pourraient bien augmenter. Environnement sain, des minutes à distribuer, les Warriors qui ne jouent pas grand-chose, Marquese va pouvoir en profiter pour mettre la main au panier. À l’intérieur, l’effectif ne compte que quatre autres joueurs (Kevon Looney, Draymond Green, Eric Paschall, Alen Smailagic), ce qui devrait lui laisser de la place dans la rotation pour occuper la peinture. Enfin, si Golden State ne se met pas à imiter les camarades de Houston. À Marquese Chriss d’en profiter désormais. Et qui sait, l’année prochaine, il aura peut-être l’occasion de gratter une bague au retour des cadres de la Baie. D’ici là, on se développe dans un groupe grandement revisité, avec pour objectif de se créer un rôle pour des moments plus glorieux.

L’errance est terminée pour Marquese, qui va pouvoir se poser à San Francisco au moins jusqu’à la fin de la saison. Habitué à être baladé, le jeune intérieur a obtenu un vrai contrat et peut donc souffler un peu désormais.

Source texte : ESPN