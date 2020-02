Preview Kings – Spurs : victoire impérative pour les protégés de Pop s’ils veulent continuer à croire aux Playoffs

Quatrième match du Rodeo Road Trip pour San Antonio, qui continue sa petite visite de la côte Ouest. Car après s’être inclinés dans l’Oregon face au go-to-guy Gary Trent Jr., les Spurs se rendent dans la capitale californienne pour jouer contre les Kings de Luke Walton.

À 4 heures du matin se disputera un match aux allures de must win pour les Texans. Déjà car le bilan de 22 victoires pour 29 défaites est en deçà des espérances mais aussi à cause des Grizzlies de Memphis, qui restent cramponnés à la huitième place à trois matchs et demi de SAS malgré leur dernière défaite contre les Sixers. Mais le principal problème réside dans le calendrier coton qui attend les Éperons. Parce que si DeMar DeRozan et ses guys ne prennent pas ce match face aux Kings, la franchise de R.C. Buford pourrait faire un zéro pointé dans ce Rodeo Road Trip. Voyez plutôt le programme pour le moins alléchant après ce match : un back-to-back des familles avec le premier soir un match contre les Nuggets d’un Nikola Jokic en feu, puis rendez-vous le lendemain à la Chesapeake Energy Arena pour y affronter le sixième de la Conférence Ouest, le Thunder. Après le All-Star Game, une petite opposition contre les hommes de Quin Snyder – qui ont eu raison hier soir des 42 points de Damian Lillard – sera prévue à Salt Lake City pour se dégourdir les guiboles. Deux jours plus tard, en guise de dernier match de cette longue série à l’extérieur, les Spurs se feront une joie de retourner dans l’Oklahoma. Pas simple cette histoire, pas simple du tout même. Avec pour l’instant un bilan de trois défaites pour aucune victoire, DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge vont devoir mettre le bleu de chauffe avant et après le All-Star Weekend s’ils espèrent continuer l’impressionnante série de 22 qualifications consécutives pour les Playoffs.

En plus, la victoire de ce soir ne sera pas si facile que ça à aller chercher. Les Kings de Sacramento ne sont certes pas à la hauteur des espoirs placés en eux (bilan de 20 victoires pour 31 défaites, 13è à l’Ouest) au vu de la saison dernière, mais il y a du mieux sur les derniers matchs. Preuve en est sur les sept dernières rencontres, De’Aaron Fox et sa clique présentent un bilan de 5-2, dont une dernière victoire convaincante contre le Heat de Miami. Pour continuer sur leur lancée, les Californiens – toujours orphelins de Marvin Bagley III – compteront une nouvelle fois sur le duo Fox – Bogdan Bogdanovic à l’arrière, qui sera épaulé par le shooteur Nemanja Bjelica, l’expérimenté Harrison Barnes et le jeune Harry Giles III au poste cinq. Buddy Hield se chargera, comme depuis sept matchs, d’alimenter la marque en sortie de banc et de pérenniser la dynamique de son équipe jusqu’au All-Star Break. Après cette confrontation, il restera deux games aux protégés de Vlade Divac, chez les Bucks et les Mavericks, pour limiter la casse et se remettre la tête à l’endroit afin de tenter un potentiel push dans l’optique d’une qualification pour les joutes printanières.

L’urgence est de mise chez les deux équipes. Est-ce que les Spurs vont réussir à se relancer loin de leur base ? Ou bien est-ce plutôt Sacramento qui confirmera son léger regain de forme ? Rendez-vous cette nuit au Golden 1 Center pour avoir la réponse.