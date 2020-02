Darren Collison va prendre sa décision la semaine prochaine : retraite, Los Angeles ou les deux en même temps ?

Prenant tout le monde par surprise en annonçant sa retraite anticipée cet été, Darren Collison résiste de moins en moins à l’appel de la NBA. On devrait être fixé la semaine prochaine pour savoir s’il décide de faire son grand retour sur les planches ou non. A Los Angeles en tout cas, l’opération séduction a déjà commencé.

On vous en parlait récemment, Darren désire faire son retour sur les parquets. Son intégration dans une équipe, si elle se fait, n’est plus qu’une question de temps. Un meneur qui tourne à 12,5 points 5 passes et 2,7 rebonds en carrière avec des pourcentages plus que solides de près comme de loin, et aux lancers-francs, c’est toujours intéressant. La période des trades étant terminée, les effectifs ne devraient globalement plus pouvoir bouger. Ce genre de dossier chez les agents-libres est donc une affaire à ne pas manquer pour les équipes qui souhaitent se renforcer à la mène avant le sprint printanier. Après tout, le joueur n’a encore que 32 ans et a prouvé tout au long de sa carrière sa fiabilité, à voir maintenant si ses quelques mois en dehors des parquets ne l’ont pas fait trop rouiller. Si tout va bien, le joueur sera un apport non négligeable dans la NBA actuelle, et l’expérience de ses dix saisons dans la Grande Ligue sera un réel atout pour l’équipe qui parviendrait à le signer. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la semaine à venir devrait être décisive pour Collison. Il ne fait qu’1m83, on l’envoie déjà à Houston ?

Alors qu’il avait quitté la Ligue pour se consacrer à la religion, en cas de retour, le meneur devrait plus sérieusement se retrouver du côté de L.A. Lakers ou Clippers, les deux équipes sont sur le coup, avec plus gros coup à jouer pour les violet et or. Ils ne voulaient pas échanger plusieurs joueurs après les récents événements qui ont bouleversé Los Angeles, l’arrivée d’un free agent leur permettrait de recruter en contournant les trades. Rajon Rondo ne sait pas shooter, les autres ne savent pas passer, en cruel manque de créateurs et de spacing, Darren Collison ferait une recrue parfaite dans le groupe de LeBron. Avec l’apport de Lou Williams et Pat Berveley, les Clippers sont déjà mieux équipés, mais le retraité ajouterait un profil différent et une profondeur de banc encore plus inquiétante à l’équipe. Et empêcher les concurrents directs de mettre la main dessus, ce serait toujours bon à prendre à l’approche des Playoffs. Sinon, il y aura toujours la piste Reggie Jackson. Le meneur va donc rencontrer les représentants des deux franchises cette semaine, avant de prendre la décision de retourner ou non sur les parquets. Sa petite pause lui aura permis d’observer un peu la Ligue et de viser un groupe à même de l’amener au titre, finement joué. Ou Darren chercherait-il juste une excuse pour mener la grande vie à L.A. ?

Dur dur de résister à l’appel du ballon. Darren Collison a de l’expérience, il sait que ce qui compte vraiment, c’est les Playoffs et pas le début de saison. La semaine qui vient, il devrait faire son choix et annoncer si une franchise de L.A. pourra compter sur ses services… ou non. Niveau teasing aussi il est pas mal !

Source texte : ESPN