Après l’élimination des Los Angeles Clippers au premier tour des Playoffs, Tyronn Lue avait exprimé son désir de continuer sur le banc californien. Mais depuis, silence radio de tous les côtés. Il y a du réseau à Cancun ?

“C’est ici que je veux être et j’espère qu’ils {la direction, ndlr} sont du même avis.” – Tyronn Lue, le 4 mai 2024

Malgré la frustration en sortie de Game 6 face aux Dallas Mavericks, le coach des Clippers ne se voyait pas mettre les voiles. Bien au contraire, les voiliers sont à l’aube d’un grand déménagement et d’une refonte de leur identité, avec un Tyronn Lue toujours sous contrat jusqu’à l’été 2026. Steve Ballmer, le propriétaire des Clips, n’a cessé de réitérer sa satisfaction vis-à-vis de son coach ces derniers mois. Alors qu’est-ce qui cloche ?

Selon les dernières informations rapportées par l’insider Shams Charania, aucune avancée n’est à constater entre les deux parties. Lue est peut-être encore à Cancun ou à Honolulu, les pieds en éventail sous 90 fahrenheit. Si le téléphone est rangé au fond du sac, il faudra peut-être attendre un peu avant de se mettre à la table des négociations.

There has been “no progress” between the Clippers and Ty Lue on a new long-term extension, per @ShamsCharania on @UpAndAdamsShow.

If Lue doesn’t sign a new deal, his final season under contract in Los Angeles would potentially be 2025-26. pic.twitter.com/fYhCdH93hg

— Evan Sidery (@esidery) May 21, 2024

Mais il y a quelques jours, Dan Craig (bras droit de Lue sur le banc des Clippers), a filé à Chicago pour rejoindre le staff de Billy Donovan. Si Tyronn Lue a encore deux ans de contrat, on sait que les choses peuvent vite s’envenimer en NBA. Et l’horloge tourne pour les Los Angeles Clippers s’ils veulent sécuriser leur coach rapidement. Shams Charania a également rappelé qu’en 2019, les Lakers et… LeBron James étaient très intéressés par le coach champion en 2016. Un nouvel intérêt des Purple and Gold pour Lue avait d’ailleurs rapidement fuité après le départ de Darvin Ham au début du mois de mai.

Simple délai en période de vacances ? Vrai désaccord ? On penche plutôt sur un petit jeu de bluff pour faire durer le plaisir. Tyronn Lue de Wall Street, à l’américaine pour changer.