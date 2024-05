Jalen Brunson prêt à faire une ristourne aux Knicks en prolongeant dès cet été ?

A peine remis de leurs émotions des Playoffs, les dirigeants des New York Knicks sont déjà sur le pont concernant les négociations contractuelles. Et dans la surprise presque générale, Jalen Brunson serait prêt à s’asseoir sur un beau pactole pour offrir de la flexibilité à la grosse pomme.

Jalen Brunson est arrivé à New York à l’été 2022 en signant un contrat de 104 millions sur 4 ans, considéré comme juste pour certain, surpayé pour d’autres. Deux ans plus tard, la question qui se pose est plutôt de savoir si le meneur dispose du meilleur contrat de NBA par rapport à sa production (32,4 points de moyenne en Playoffs cette saison). Encore sous contrat la saison prochaine (24,9 millions), Brunson dispose aussi d’une Player Option du même tarif pour 2025-26. Mais accrochez-vous, on va parler prolongation.

Si Jalen Brunson patiente un an, il deviendra éligible l’été prochain à un contrat maximum de 270 millions de dollars sur 5 ans (54 millions la saison). Autre hypothèse, Brunson prolonge dès cet été avec un contrat de 156 millions sur 4 ans (39 millions la saison). Ce deal s’ajouterait à sa dernière année garantie (la player option disparaitrait) et le joueur serait sous contrat pour 5 ans donc.

La deuxième option détient deux avantages majeurs pour les New York Knicks. D’abord, cela permettrait de prolonger leur meneur jusqu’en 2029 dès cet été, et de ne pas avoir à attendre une saison supplémentaire (car en NBA, tout peut arriver). Mais surtout, le pactole sur lequel s’assiérait Jalen Brunson offrirait une sacrée flexibilité financière à la franchise pour attirer d’autres joueurs dans l’effectif.

Si ce n’est pour l’instant qu’une rumeur, les journalistes Steve Popper (Newsday) et Ian Begley indiquent que c’est une réelle possibilité. Un certain nombre de facteurs entrent dans l’équation, et la décision est évidemment toujours au conditionnel.

Mais une star qui s’assoit sur un tel tarif pour sa franchise serait presque du jamais-vu. Ce qui est sûr, c’est que Jalen Brunson n’en finit plus d’être adoré par les fans des Knicks.

