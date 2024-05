Playoffs NBA : les pronostics de la rédaction pour la série Wolves – Mavs

Les Finales de Conférence Ouest débutent ce soir et la bataille risque de faire rage entre Wolves et Mavs. Qui dit nouvelle série qui débute dit avis de la rédaction car c’est important de se mouiller et d’en rire après si on s’est gourré. Qui a misé sur qui alors ?

Nico M

Après leur énorme victoire à Denver, les Wolves semblent destinés aux Finales NBA. Mais les Mavs, qui ne sont clairement pas là par hasard, vont offrir un nouveau challenge à Minnesota. Le backcourt Luka Doncic – Kyrie Irving associé à la magnifique progression défensive de ce groupe peut forcément poser des problèmes aux Wolves. Sauf qu’entre poser des problèmes et gagner une série, il y a un gros pas. Les Loups ont plus que jamais les crocs, Anthony Edwards est prêt à devenir le nouveau visage de la Ligue, et la supériorité physique/défensive/intérieure que possède Minnesota sur quasiment toutes les équipes NBA va encore une fois payer. Wolves 4, Mavs 2.

Gio

Après une défaite 4-1 face aux Suns et un coup de balai bien vénère contre les Nuggets, les Wolves vont évidemment encore perdre, 4-2 face aux Mavericks. Oui, mon déni est là, bien présent. Parce qu’ils sont là uniquement grâce à un bracket ouvert, parce que les Suns et les Nuggets les ont surtout pris de haut, car je ne lâcherai jamais le steak, car je ne suis pas prêt psychologiquement pour voir Minnesota en Finales NBA. Plus sérieusement ? Les Wolves sont tellement impressionnants… Les Mavs aussi, mais à ce niveau-là j’ai bien l’impression que Rudy Gobert, Anthony Edwards et Kar…. aaaaaaaarghhhh NON, diantre, je n’y arrive toujours pas ! Wolves 2, Mavericks 4 !

Alex

Pour être honnête, je me disais que le vainqueur de Nuggets – Wolves serait sans doute le futur champion NBA, donc je vais rester sur mon instinct en envoyant Minny en Finales NBA, ses premières. Les Mavs ont montré un super niveau, ils ont un plus d’expérience aussi, mais les Wolves ont aussi des armes pour les embêter. Jaden McDaniels va devoir se multiplier face à Doncic. Le combat dans la raquette fera la différence et Dallas n’a jusque-là pas affronté de cadors. Avec Gobert et Towns (sans oublier Reid), ça sera un autre level de difficulté pour Gafford, Washington et compagnie. Allez, une nouvelle grosse série d’Anthony Edwards et Minnesota s’offrira le droit de rêver sur l’ultime série. Wolves 4 – Mavs 1

Robin

Dès le début de cette Post-Season, j’imaginais les Dallas Mavericks en Finales de Conférence, mais j’ai bien l’impression, cette fois, que la marche sera trop haute. Luka Doncic ne réalise, jusque là, pas une campagne de Playoffs d’exception (même si c’est de mieux en mieux) et bien que son supporting-cast fasse un travail forrmidable, les rôle-players texans sont tout simplement moins bon que ceux des Timberwolves. Plus grands, plus physiques et disposant des profils parfaits pour défendre sur les points forts de leurs adversaires, les coéquipiers d’Anthony Edwards me paraissent être un vrai casse-tête pour Jason Kidd et sa bande. Et puis quel écart de niveau dans la raquette … Je vais être dur, mais je ne serai pas surpris que cette histoire se termine par un sweep, même si je suis conscient que le talent du back-court de Dallas peut leur permettre d’aller en gratter un ou deux. Pour le risque, Wolves 4, Mavericks 0.

Céleste

Qui a peur du grand méchant loup ? Luka Doncic, et tout son crew ! En tout cas, ils le devraient. Ces Minnesota Timberwolves sont une très bonne équipe de basket-ball et je n’ai pas l’intention d’être silencieux à ce propos. Cette équipe de Wolves qui jouera avec l’avantage du terrain a de quoi vraiment faire chier les Mavericks, même si ces derniers ont moult viandes à envoyer pour aller challenger la défense des Timberchiens. Je ne suis pas sûr que la backcourt des Mavs soit à ce point supérieur à celui des Wolves, en revanche je suis certain que le frontcourt de Minnesota filerait une frousse bleue à n’importe quelle équipe équipée d’un cerveau fonctionnel. La défense des nordistes nous a prouvé être trop efficace face à des attaques plus que confirmées pour pouvoir être plus inquiétée que ça contre des Mavs certes forts, mais moins impressionnants que les Nuggets. Sans parler du gros mental et du leadership qu’amène le jeune Anthony Edwards, domaines dans lesquels je le pense bien supérieur à Luka Doncic. Les Mavs seront moins ridicules dans cette série, ils s’adapteront sans doute un peu mieux que Minnesota grâce à Jason Kidd, mais à la fin, les Wolves vont mettre Dallas au tapis sans trop être inquiétés. Wolves 4, Mavericks 2.

Julien

Les Minnesota Timberwolves étaient peut-être la seule équipe suffisamment armée pour abattre Denver. Leur travail a été colossal, et Minny s’est surtout montré capable de remporter des matchs sans Edwards-dépendance. La match-up face aux Mavs est très différente, mais je pense que les deux séries gagnées par les Wolves leur donne un momentum gigantesque… à ne surtout pas prendre pour acquis. Si Luka Doncic débarque à l’extérieur et pose 40 points pour voler le Game 1, il faudra être capable de répondre. Car là où les Mavs ont été impressionnants, c’est dans leur capacité de gagner sans sembler “bien jouer”. Il y a eu des soirs où le jeu n’était pas folichon, où Kyrie ne dépassait pas 15 points, Luka pouvait forcer, les intérieurs galéraient… mais Dallas l’emportait quand même. Et battre ce Thunder n’est pas une perf à sous-estimer. Sans jamais avoir eu l’avantage du terrain, le groupe de Jason Kidd s’en est toujours sorti. Tous ces éléments me font penser que cette série ne devrait pas se régler en moins de 6 ou 7 matchs. Un cheveux d’avance pour loups grâce à leur défense, mais un cheveux seulement car ces Mavs sont parfaitement placés pour réaliser l’embuscade. Wolves 4, Mavericks 3.

Clément

Jusqu’où iront les Wolves ? Bah probablement en Finales je pense, au grand dam de mon redac chef préféré. Mais cette équipe est beaucoup trop complète, appliquée et solide pour ne pas connaître les premières Finales de leur histoire. Une attaque de feu et une défense de fer, ça fait beaucoup de « f » mais est-ce faux pour autant. Il ne faudra pas sous-estimer les coups d’éclat de la traction arrière de Dallas, qui a sorti le numéro uno à l’Ouest, mais que je vois inférieurs à Minnesota dans tous les compartiments du jeu. Allez, au talent, deux matchs repartent dans le Texas, mais je ne pense pas qu’il y en aura plus, les Loups sont dans la bergerie, et ils ont la dalle. Timberwolves 4 – Mavericks 2