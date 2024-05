Mike Conley (Wolves) incertain pour le Game 1 face aux Mavericks

Après les réjouissances, place aux sourcils froncés dans le Minnesota. Si les Wolves ont fait tomber les champions en titre, ils pourraient commencer la série face aux Dallas Mavericks sans Mike Conley. Ça c’est de la mauvaise nouvelle.

La dernière fois que les Wolves ont joué sans Mike Conley, ils se sont inclinés de 15 points dans le Game 5 face aux Nuggets. Son retour pour les deux dernières rencontres est un élément à ne surtout pas sous-estimer tant son importance dans l’attaque des loups est cruciale. Conley n’est pas le meilleur joueur de la franchise, loin de là, mais est sans aucun doute une pièce irremplaçable du groupe de Chris Finch.

Victime d’une contracture du soléaire droit (au niveau du mollet), le meneur est incertain pour le Game 1. Après avoir disputé 31 minutes pour son retour au Game 6, puis 39 au Game 7, toutes les précautions sont de mise.

Minnesota Timberwolves guard Mike Conley (right Soleus strain) is questionable to play Game 1 of the Western Conference Finals against the Dallas Mavericks.

On le sait, les Timberwolves dominent grâce à leur défense. Rudy Gobert et Jaden McDaniels en tête, ils savent comment poser des barbelés. Mais en attaque, Mike Conley est indispensable. Sans lui, c’est Nickeil Alexander-Walker qui avait été propulsé dans le cinq majeur. Et s’il n’avait pas fait un mauvais match, l’équilibre offensif des Wolves était apparu plus fragile.

Anthony Edwards, souvent forcé de remonter lui-même le ballon, s’était retrouvé beaucoup plus ciblé par la défense des Nuggets et forcé de jouer un rôle de facilitateur pour ses coéquipiers. Quand Conley est présent, le jeune arrière est déchargé de ces responsabilités et se retrouve beaucoup plus libre. Et on ne mentionne même pas le leadership ou l’expérience du vétéran.

Bref, le communiqué des Wolves concernant la disponibilité de Mike Conley tombera dans quelques heures. Pas besoin d’écrire un roman pour rappeler son importance.

Source texte : Grant Afseth