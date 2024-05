Les Finales de Conférence Ouest débutent officiellement ce soir à 2h30 du matin. Une affiche que l’on n’attendait pas, en début de saison, mais qui est logique au vu de la dynamique lors de ces Playoffs. Les Minnesota Timberwolves et les Dallas Mavericks se disputeront une place en Finales NBA.

72h. Une éternité en NBA, mais peut-être pas assez de temps pour se remettre pour les Minnesota Timberwolves. Les coéquipiers de Karl-Anthony Towns ont disputé ce dimanche soir une rencontre d’une intensité folle pour se défaire des champions en titre, les Denver Nuggets. Alors certes, les Dallas Mavericks n’ont eu qu’un jour de plus pour préparer ces Finales de Conférence, mais à ce stade de la compétition, les petits détails font les grandes différences.

Luka Doncic, Kyrie Irving et les autres n’ont eu besoin “que” de six matchs pour éliminer le Oklahoma City Thunder. Presque toujours devant dans la série, les Dallas Mavericks ont donné l’impression de contrôler leurs adversaires et d’être destiné à les dominer “à l’expérience”.

On ne peut pas en dire autant de leurs futurs adversaires en Finales de Conférence. Les Minnesota Timberwolves avaient les mains sur le volant lorsqu’ils ont remporté les deux premiers matchs à l’extérieur face aux Denver Nuggets … avant de perdre les trois suivants. Lors du Game 7, ils étaient menés de 20 points à la sortie du vestiaire et semblaient avoir neuf doigts de pieds à Cancun. Au prix d’un effort exceptionnel, notamment de leur secteur intérieur, ils ont réussi à retourner la vapeur et à se qualifier.

Mais à quel prix ? À quel point une série de cette intensité physique et émotionnelle peut-elle laisser des traces sur les organismes ? Pour devenir champion à la place du champion, il ne suffit parfois pas de le battre. Si vous y arrivez, mais que vos deux mains ne sont pas encore sur le trophée, il faut confirmer l’exploit … et c’est souvent le plus difficile.

En mauvaise forme aux débuts des Playoffs, Luka Doncic semble retrouver du rythme lors des derniers matchs, sa dynamique, comme celle de certains des ces coéquipiers est de plus en plus positive ; un luxe à ce stade de la saison. Du côté du Minnesota, tout le monde est rentré tambour battant dans cette campagne en balayant les Phoenix Suns, seront-ils capables de maintenir ce niveau encore deux semaines ? À noter que Mike Conley est annoncé incertain pour le match de ce soir.

Les Timberwolves sont peut-être les favoris de cette série, mais un premier match à domicile avec moins de repos dans les jambes que leurs adversaires a tout du piège. Les Texans voudront sans doute les agresser d’entrée et tenter de récupérer déjà l’avantage du terrain.

Vont-ils y parvenir ? Réponse ce soir à 2h30 du matin !