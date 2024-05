Après la victoire des Wolves à Denver dimanche, Anthony Edwards annonçait tout haut sa volonté d’affronter Kyrie Irving au prochain tour. Ant-Man a eu un aperçu très sérieux d’Uncle Drew, auteur de 30 points dans le Game 1 des Finales de Conférence Ouest.

“Mon match-up, ce sera Kyrie Irving. Ce sera fun. On va voir ce que je peux faire face à lui.”

Voici les propos exacts d’Ant-Man en amont de la première manche entre les Wolves et les Mavs cette nuit. Ces propos, ils ont été rapportés par de multiples médias, y compris ici, mais ils ont surtout été entendus par Kyrie Irving himself.

“J’ai utilisé cela comme source de motivation” a déclaré Kyrie avec le sourire après le Game 1 . “J’étais chez moi avec ma famille, j’ai regardé le Game 7 (entre Wolves et Nuggets, ndlr.) et puis Ant a dit, ‘J’ai Kyrie’. Donc je savais qu’il tenterait de me mettre sous pression, mais je savais aussi qu’ils auraient les jambes un peu lourdes ce soir après leur Game 7.”

Face à cet adversaire aux jambes lourdes, et un Anthony Edwards visiblement fatigué, Kyrie Irving s’est montré hyper agressif d’entrée. Une approche différente de la série précédente, où Uncle Drew cherchait avant tout à impliquer ses coéquipiers. Là, il était en attack mode : 13 points dans le premier quart, 24 points à la mi-temps à 11/14 au tir (!), autant dire qu’Irving en a fait voir de toutes les couleurs à la redoutable défense de Minnesota. Anthony Edwards, qui déclarait “avoir mis les menottes” à Jamal Murray au Game 7, a été aussi impuissant que ses copains.

On critiquait Kyrie Irving pour être trop mou dans ses 1ère mi-temps. Hier il a fait taire les critiques dans la win face aux Wolves :

Quel début de match de sa part 🤯

Il termine avec :

– 30 POINTS

– 12/23 AU TIR

– 6/6 AUX L-F

– 5 REBONDS ET 4 ASSISTS

Voici ses highlights : pic.twitter.com/x295wSfsNo

Plus discret en deuxième mi-temps (6 points, 30 en tout), Kyrie Irving a laissé Luka Doncic prendre le volant après la pause, mais c’est clairement Uncle Drew qui a donné le ton dans ce Game 1. C’était la meilleure façon de calmer Anthony Edwards, même si Kyrie respecte beaucoup la mentalité du garçon.

“En tant que compétiteur, j’ai adoré (ses déclarations). Il n’y a rien de mieux. Quand Ant était un peu plus jeune, je suis sûr qu’il me regardait. Et quand il était au lycée, c’est moi qui le regardais. […] Il n’a pas peur et je respecte ça, c’est pour cela que je l’adore, en tant que compétiteur et en tant que personne.” – Kyrie sur Ant après le match