Trois jours après avoir réussi l’exploit d’éliminer le champion en titre chez lui, Anthony Edwards et les Wolves vont affronter les Mavs ce soir dans le Game 1 des Finales de Conférence Ouest. Un affrontement qui s’annonce “fun” selon Ant-Man, qui a hâte de se frotter à Kyrie Irving.

Après avoir “mis les menottes” à Jamal Murray, c’est un autre guard hyper talentueux offensivement qui se retrouve sur la route d’Anthony Edwards. Peut-être le plus talentueux de tous : Kyrie Irving.

Uncle Drew possède absolument toutes les armes dans son répertoire, que ce soit en matière de dribble, de shoot, de scoring ou de finition. Pas pour rien qu’il est considéré par certains comme le joueur le plus skilled all-time. Mais ça, ça ne fait pas peur à Ant-Man. Car rien ne fait peur à Ant-Man. Voilà ce qu’il a déclaré sur l’émission Inside The NBA (TNT) après la victoire contre Denver.

“Mon match-up, ce sera Kyrie Irving. Ce sera fun. On va voir ce que je peux faire face à lui.”

Anthony Edwards:

“My matchup going to be Kyrie… we’re going to see what I can do vs. him.”

(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/OYrxInR1ba

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 20, 2024

Outre ses exploits offensifs, ses gros tomars et autres actions en mode showtime, Anthony Edwards possède aussi la capacité d’étouffer son adversaire direct. Il est physique, dur à bouger, hyper compétitif. On a vu sur plusieurs séquences – en Playoffs mais aussi en régulière – qu’il pouvait neutraliser les meilleurs attaquants adverses. Sur les deux premières séries, contre Phoenix et Denver, Ant-Man était indiscutablement le meilleur arrière sur le terrain, malgré la présence de Devin Booker puis Jamal Murray.

Anthony Edwards va désormais rencontrer un Kyrie Irving qui brille sur ces Playoffs, mais pas forcément comme on pouvait l’imaginer.

Si Uncle Drew a sorti plusieurs dingueries en attaque et a souvent été clutch, il réussit surtout à bien impliquer ses copains tout en se défonçant en défense. Dallas est aujourd’hui en finales de conférence notamment parce que Kyrie fait toutes ces petites choses qui comptent en plus de marquer des paniers.

Le duel entre ces deux-là s’annonce passionnant. Si on imagine que les Mavs vont surtout mettre du Derrick Jones Jr. sur Edwards en défense, la confrontation entre Ant et Kyrie de l’autre côté du parquet s’annonce immense. Un conseil : préparez le popcorn !

__________

Source texte : NBA on TNT