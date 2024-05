Victime d’une fracture de la main gauche lors du Game 7 entre les Knicks et les Pacers dimanche, Jalen Brunson est passé sur la table d’opération ce mercredi. Les Knicks ont communiqué concernant la durée de la rééducation du meneur star.

6 à 8 semaines.

Voilà le délai annoncé par les Knicks avant la prochaine réévaluation de Jalen Brunson, blessé à la main. Pour rappel, il a été victime d’une fracture sur cette action impliquant Tyrese Haliburton.

Jalen Brunson is out for the remainder of the game after fracturing his hand.

➡️https://t.co/QDauOoDaQ0 pic.twitter.com/rA6FInL1ne

— Sports Injury Central (@SICscore) May 19, 2024

Les Knicks éliminés des Playoffs, Jalen Brunson va pouvoir se concentrer à fond sur sa rééducation (et potentiellement sa prolongation de contrat), lui qui en plus n’a pas été sélectionné par Team USA pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 cet été. Dans deux mois, cet épisode malheureux devrait être de l’histoire ancienne, même si le mauvais goût de la défaite risque de rester longtemps au travers de la gorge.

Toujours au rayon des blessures, sachez que Bojan Bogdanovic a également été opéré au poignet gauche. Il en a aussi pour 6 à 8 semaines.

__________

Source texte : Knicks