LaMelo Ball accusé d’avoir percuté un garçon de 11 ans avec sa voiture

Cela faisait un moment qu’on n’avait pas parlé de LaMelo Ball, éloigné des terrains depuis janvier. Mais le meneur star des Hornets est aujourd’hui de retour dans l’actu pour une bien mauvaise raison. Il est accusé d’avoir percuté un jeune garçon avec sa voiture.

Selon la plainte obtenue par ESPN, un jeune homme du nom d’Angell Joseph – 11 ans au moment des faits – aurait été percuté par le SUV de LaMelo en octobre dernier, après un événement organisé au Spectrum Center qui était dédié aux fans des Hornets. C’est la mère du garçon qui a porté plainte.

Après avoir quitté la salle des Hornets au niveau de l’entrée des joueurs, LaMelo Ball aurait été approché par des fans à un feu rouge, ces derniers espérant obtenir un autographe de la part du meneur. Le jeune Angell Joseph faisait partie des supporters qui entouraient la voiture de LaMelo. Mais une fois le feu passé au vert, Ball aurait redémarré très brusquement, blessant le garçon au pied (fracture) et au dos sans même s’arrêter par la suite.

A Charlotte family is suing LaMelo Ball and the Hornets after Ball allegedly drove over 11-year-old Angell Joseph's foot, breaking it, and ignored his request for an autograph.

The incident occurred as fans approached players after an event. Angell's mother describes his… pic.twitter.com/ntH0nnOH49

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 21, 2024

Depuis la révélation de cet incident, plusieurs vidéos pointant du doigt la conduite dangereuse de LaMelo Ball circulent sur Twitter. Ce qui à coup sûr ne va pas arranger son cas dans ce dossier.

Si on attend évidemment d’avoir plus d’informations avant de tirer la moindre conclusion, la mère du garçon assure que son enfant a été fortement blessé “autant physiquement qu’émotionnellement”. Un incident supplémentaire chez les Hornets, tristement réputés pour remplir la catégorie faits divers ces dernières années…

Source texte : ESPN