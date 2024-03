La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Après son malaise à Portland, Bismack Biyombo va bien ! Il pourrait jouer dès ce soir contre Miami.

Feeling blessed & grateful for everyone's love & concern. A big thank you to my teammates for their understanding. 🙏🏾All good here, just a bit of dehydration, but ready for tomorrow's game! Fasting has been my spiritual journey for over 15 years, thankful for every lesson. #God🙏🏾 pic.twitter.com/kNvauf2Uve

— Bismack Biyombo (@bismackbiyombo) March 8, 2024

Stephen Curry passe des examens aujourd’hui suite à sa blessure à la cheville de la nuit dernière. On retient son souffle à San Francisco… (Source : ESPN)

Chez les Hawks, le pivot Onyeka Okongwu (orteil) sera réévalué dans 7 à 10 jours, tandis que Jalen Johnson est forfait pour le match de ce vendredi contre Memphis à cause de son entorse à la cheville. Cette dernière semble néanmoins mineure, Johnson étant listé en day-to-day. (Source : ESPN)

Pas de sanction pour l’assistant des Bulls Chris Fleming après son accrochage avec John Collins lors de Jazz – Bulls. (Source : AP)

La cheville de LeBron refait des siennes, mais le King a rassuré tout le monde : “ça va aller” a-t-il déclaré après le match contre les Kings. (Source : ESPN)

Les Grizzlies ont signé Wenyen Gabriel via un contrat de dix jours. (Source : Grizzlies)

Mat Ishbia, proprio des Suns, a été clair : il veut prolonger les futurs agents libres Grayson Allen et Royce O’Neale cet été, même si le Big Three Durant – Booker – Beal pèsera plus de 150 millions de dollars. (Source : The Arizona Republic)

