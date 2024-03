la NBA nous offrait cette nuit le plus beau choc possible actuellement, et dans ce choc ce sont les Nuggets qui se sont imposés face à Boston. On se retrouve en Finales NBA ?

Les Pistons se sont offert une petite respiration en battant les Nets, ce qui conforte un constat actuel terrible : les Nets sont cla-qués.

Anthony Edwards a offert la victoire aux Wolves à Indianapolis, grâce à 44 points et à un contre énorme au buzzer.

Luka Doncic a posé son cinquième triple-double à 30 points et +, et les Mavs se sont rassurés face au Heat.

Victoire un peu étriquée des Suns contre les Raptors, 35 points en marchant pour Kevin Durant.

Les Nuggets se sont offerts les Celtics au terme d’un match de qualité premium. Nikola Jokic a été over dominant (32/12/11), Peyton Watson a été le facteur X déterminant, Jaylen Brown a sorti l’un de ses plus gros matchs en carrière (41/14), Kristaps Porzingis a été solide, Jrue Holiday a failli être clutch mais Jayson Tatum ne l’a pas été. Rendez-vous en Finales NBA ?

Les Bulls se sont farcis les Warriors au bout du suspense, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic en ont mis 33 chacun, Stephen Curry est passé à côté de son match (5/18) et s’est fait mal à la cheville dans le money time.

Les Spurs – privés de Victor Wembanyama – ont réalisé une masterclass de tanking à Sacramento. Superbe match, Devin Vassell, Malaki Branham, Keldon Johnson et Zach Collins qui se font plaisir, puis un 7-0 des Kings dans la dernière minute pour assurer l’objectif : la défaite. 31/17/9 pour Sabonis, 33/5/5/3 pour Fow, la base.

Les Français de la nuit en NBA

2 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 13 minutes pour Evan Fournier

18 points, 14 rebonds, 2 steals et 3 contres pour Rudy Gobert

Victor Wembanyama était absent à Sacramento (cheville)

Moussa Diabaté a cartonné en G League (29 points et 9 rebonds)

Le highlight de la nuit

ANT’S HEAD HIT THE RIM ON THE GAME-WINNING BLOCK 🤯 https://t.co/8OSvlegKND pic.twitter.com/Qhr3MtWki6

— NBA (@NBA) March 8, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #20 | Pick #127

📊 Moyenne de la nuit : 39.63 pts#NBA pic.twitter.com/NPtXpewVo5

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) March 8, 2024

Les classements

