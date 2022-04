Résumé NBA (scores, stats, highlights) : plus que quatre nuits de régulière, les Mavs sont en plein sprint et les Nets jouent avec le frein à main

Petit mercredi Panzani avec seulement six matchs mais quelques scénarios bien foldingues pour nous ambiancer jusqu’au petit matin. Les Nets en réaction, les Celtics en démonstration, les Mavs qui foutent la pression. Promis on arrête avec les rimes et on vous balance le gros résumé de la nuit !

# Les résultats de la nuit

Pistons – Mavericks : 113-131

Knicks – Nets : 98-110

Hawks – Wizards : 118-103

Bulls – Celtics : 94-117

Jazz – Thunder : 137-101

Clippers – Suns : 113-109

J'avais même pas vu Finney-Smith dans le corner.

La définition d'avoir des yeux derrière la tête.pic.twitter.com/LZYPrQxSAE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 7, 2022

Pour les 75 ans de la NBA, l’équipe de ESPN2 a décidé de retransmettre le match de ce soir entre Knicks et Nets en mode old school, noir et blanc comme dans les années 50 ❤️pic.twitter.com/MVuQJlynxo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 6, 2022

Norm Powell leads the @LAClippers to victory in his return!@npowell2404: 24 points (6-10 FGM) pic.twitter.com/JWqoNWKUNN — NBA (@NBA) April 7, 2022

OBI PUTS IT BACK… we've got a good one at the Garden!@nyknicks 93@BrooklynNets 90 Watch the Traditional Game Telecast on ESPN and the #NBA75 Celebration Game Broadcast on ESPN2 pic.twitter.com/bxjsFokqEW — NBA (@NBA) April 7, 2022

Alec Burks up to Jericho Sims! Watch the Traditional Game Telecast on ESPN and the #NBA75 Celebration Game Broadcast on ESPN2 pic.twitter.com/G8XXhUxtwK — NBA (@NBA) April 7, 2022

Javonte Green gets back for the BIG block! 2Q on League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/7nxq7zeyeo — NBA (@NBA) April 7, 2022

