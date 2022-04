Norman Powell soigne son retour : 24 points en 23 minutes face aux Suns, timing parfait avant le play-in !

De retour après presque deux mois d’absence, Norman Powell a rapidement repris ses marques avec les Clippers. Le swingman s’offre une belle performance face aux remplaçants des Suns. Une bien bonne nouvelle pour Tyronn Lue à quelques jours du play-in tournament.

Pour la box score de ce match, merci de suivre le lien magique.

On n’avait plus vu sa bouille depuis le 10 février dernier et une défaite contre Dallas. La raison ? Une vilaine fracture au niveau du pied avait mis ce bon Norman Powell sur la touche. Paye ton scénario pourri pour un joueur tout juste récupéré du côté de Portland. Si les Clippers avaient indiqué que l’opération n’était pas nécessaire, ils s’étaient bien gardés de révéler une possible date de retour. De là à imaginer une fin de saison précoce, il n’y avait qu’un pas. Pourtant, deux mois plus tard, revoilà l’ancien Blazer en tenue et prêt à en découdre. Adrian Wojnarowski d’ESPN avait tweeté en scred’ durant la soirée pour annoncer la participation du joueur au match de cette nuit contre les Suns et Norm’ n’a pas juste fait acte de présence. Le résultat est là : 24 points en… 23 minutes, des pourcentages plus que propre, meilleur scoreur de la rencontre, on a vu pire pour un retour après une si longue absence.

Alors oui, on sait que certains vont nous expliquer que c’était l’équipe F des Suns en face (qui a bien failli retourner les Clips’ dans le money time au passage). Il n’empêche que c’est une belle preuve d’un retour en force pour Powell. Avec Paul George qui a lui aussi effectué son comeback récemment, L.A. récupère non pas une mais deux armes de choix au moment d’attaquer le play-in tournament. Pas exactement la meilleure nouvelle pour les Wolves, les Pelicans voire les Spurs selon les résultats des uns et des autres au barrage. S’il réussit à récupérer un peu de rythme et des sensations d’ici le début des hostilités, Norman Powell peut être un bras droit plus que correct pour PG 13. Un joueur capable de défendre dur, d’assurer les 20 points chaque soir et parfois même de prendre le lead si la star des Clippers est un peu moins inspirée. Un peu le scénario de cette nuit en fait. La concurrence est prévenue, la meilleure équipe de L.A. reprend des forces au moment idéal. Il manquerait plus qu’un retour surprise de Kawhi Leonard pour que la fête soit totale.

Les Clippers ont pu compter sur un très bon Norman Powell pour gagner face à Phoenix. Un retour qui va faire du bien au collectif de Tyronn Lue. Tirer L.A. au premier tour ne sera pas un cadeau.

Source texte : ESPN