Tanking et course à la Draft 2022 : Jaylen Hoard continue de régaler avec OKC, le Thunder fait rimer grosse défaite avec fierté tricolore

On y est ! À quelques jours de la fin de la saison régulière, la NBA va se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit le Thunder a fait rimer défaite avec fierté tricolore.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Pistons – Mavericks : 113-131

Knicks – Nets : 98-110

Hawks – Wizards : 118-103

Bulls – Celtics : 94-117

Jazz – Thunder : 137-101

Clippers – Suns : 113-109

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Thunder, Pistons : Ils y sont presque ! Encore deux petits matchs et le tandem OKC-Detroit pourra savourer ses vacances et préparer la Lottery. Pour l’un comme pour l’autre, le suspense a été limité (lol) et ils sécurisent encore un peu plus des bons spots pour gratter (peut-être) le first pick en juin prochain. La bonne nouvelle reste quand même la belle performance de Jaylen Hoard avec le Thunder. Pas de 20/20 pour l’ailier-fort mais un match bien propre avec 23 points et 5/8 depuis Castorama. En voilà un qui est peut-être en train de se sécuriser une place pour la prochaine saison.

Mauvaise opération du jour – Pacers : Non, vous n’avez rien raté, Indiana ne jouait pas cette nuit. Mais les défaites du Thunder et des Pistons risquent d’empêcher les Pacers d’accéder au Top 3 des pires bilans de la Ligue. Ça ne veut pas dire que les fermiers ne choperont pas un gros pick mais, comme indiqué en bas de ce papier, ça limite un peu la chance au tirage.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Hornets – Magic

1h30 : Bucks – Celtics

1h30 : Raptors – Sixers

2h : Pelicans – Blazers

2h : Wolves – Spurs

3h : Nuggets – Grizzlies

4h : Warriors – Lakers

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon