Tanking et course à la Draft 2022 : alerte, le Thunder joue beaucoup trop bien pour un mois de mars

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et aujourd’hui le Magic et les Rockets ont assuré, au contraire d’un Thunder qui joue beaucoup trop bien pour un mois de mars.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Magic – Pacers : 114-122

Cavaliers – Hornets : 98-119

Sixers – Knicks : 123-108

Pelicans – Kings : 125-95

Bucks – Heat : 120-119

Rockets – Jazz : 127-132

Nuggets – Thunder : 107-119

Suns – Blazers : 120-90

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Magic et Rockets : encore un plan qui s’est déroulé sans accroc à Orlando et Houston, avec pas mal de parallèles d’ailleurs. En Floride les jeunes Mo Bamba et Franz Wagner notamment ont été solides, et après s’être offert une prolongation face aux Pacers ils se sont finalement inclinés avec les honneurs. Oh bah mince alors. Dans le Texas ? Jalen Green et un Christian Wood très clutch se sont offerts une prolongation face au Jazz mais ils ont fini par s’incliner avec les honneurs pour aller chercher leur onzième défaite de suite. Mince. Du travail de pro comme dirait l’autre, la défaite en chantant, que demande le peuple.

Mauvaise opération du jour – Thunder : dans le même temps le Thunder n’avait qu’une mission, celle de faire la même chose que les Rockets et le Magic, car le trio Houston / Detroit / Orlando ne rigole pas du tout en vue de la Draft. Malheureusement les Nuggets, adversaires d’OKC, n’étaient pas dans un grand soir, et si les deux Frenchies Théo Maledon et Olivier Sarr ont encore eu droit à de belles minutes et ont globalement réussi leur match, c’est étonnamment… ce nullard d’Isaiah Roby qui a fait la diff cette nuit aux côtés d’un Shai Gilgeous-Alexander toujours saignant. Plein de jeux de mots nous viennent en tête alors on retiendra uniquement celui-ci : Isaiah Roby n’est pas né d’eau chaude, et au final le Thunder l’a emporté et a donc… perdu de précieux centimètres dans la course à l’une des trois dernières places de la Ligue.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Hawks – Bulls

1h30 : Celtics – Grizzlies

1h30 : Nets – Heat

1h30 : Raptors – Pistons

2h30 : Mavericks – Warriors

2h30 : Spurs – Kings

– 4h : Clippers – Lakers

Rappel concernant la Lottery :