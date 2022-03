La course aux Playoffs : les Bucks braquent le Heat grâce à Jrue Holiday, on en veut bien sept comme ça en mai prochain

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à une quarantaine de jours, déjà, de la postseason !

Les résultats de la nuit

Magic – Pacers : 114-122

Cavaliers – Hornets : 98-119

Sixers – Knicks : 123-108

Pelicans – Kings : 125-95

Bucks – Heat : 120-119

Rockets – Jazz : 127-132

Nuggets – Thunder : 107-119

Suns – Blazers : 120-90

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication concernant les tie-breakers

Bonne opération du jour – Bucks : en scred les Hornets et les Pelicans se sont offerts cette nuit une petite respiration dans la course au play-in, le Jazz et les Sixers ont également assuré face à une adversité logiquement plus faible, mais la grosse belle opération, plus psychologique que mathématique d’ailleurs, est à mettre au crédit des Bucks, étonnants vainqueurs du Heat. Pourquoi étonnant ? Car après une grosse entame de Milwaukee le Heat a mené une très grosse partie de la seconde mi-temps, environ 23 minutes, porté par un Tyler Herro saignant et par un Gabe Vincent parfait dans le cinq. Giannis Antetokounmpo était bien tenu, comme quoi le Heat y arrive au moins une saison sur deux, Khris Middleton en profitait par contre pour faire du sale, mais en fin de match et après une deuxième mi-temps plus discrète de Khris et le réveil de la bête grecque… c’est finalement Jrue Holiday qui a mis Vincent dans la sauce, presque au buzzer, pour offrir une victoire inattendue aux champions en titre face aux actuels leaders de l’Est. Si Jrue Holiday doit jouer dans la saison 6 de la Casa de Papel ? Il s’appellera sans doute Miami.

Mauvaise opération du jour – Cavs : outre les Kings et les Knicks qui s’éloignent de plus en plus de la zone play-in, outre les Nuggets qui sont passés à côté face au FC Maledon, la sale opé de la nuit est pour les Cavs. Again. Retour de Darius Garland, youpi, retour réussi d’ailleurs avec 33 pions, mais encore une défaite pour les Cavs qui voient inexorablement le spectre du play-in se rapprocher avec cette cinquième défaite en six matchs. Beaucoup trop dépendants de leur meneur et dépassés par les skills des jeunes Frelons de Charlotte, les joueurs de Bickerstaff vont devoir s’y remettre rapidement sous peine de gâcher en quelques semaines leur superbe saison, et ce sera un gros défi d’ailleurs puisque dans la quinzaine qui arrive Cleveland jouera les Raptors (principale menace venant de derrière au classement), le Heat et les Bulls (les deux meilleures équipes de l’Est) et les Sixers deux fois, autant vous dire que le 0-6 est possible et qu’il serait synonyme de sacré coup de bambou pour la jeunesse de l’Ohio. Allez, second souffle là, ça presse.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Hawks – Bulls

– 1h30 : Celtics – Grizzlies

– 1h30 : Nets – Heat

– 1h30 : Raptors – Pistons

– Pistons 2h30 : Mavericks – Warriors

– 2h30 : Spurs – Kings

4h : Clippers – Lakers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Bulls – Raptors ou Nets

Sixers – Celtics

Bucks – Cavs

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Warriors – Wolves ou Clippers

Grizzlies – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans