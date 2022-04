La course aux Playoffs : Dallas gagne à Detroit et met la pression sur Golden State, la troisième place est ouverte à l’Ouest

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à tout juste 3 jours de la fin de la postseason !

Les résultats de la nuit

Pistons – Mavericks : 113-131

Knicks – Nets : 98-110

Hawks – Wizards : 118-103

Bulls – Celtics : 94-117

Jazz – Thunder : 137-101

Clippers – Suns : 113-109

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Mavs, Celtics : pour ce qui est de Boston, on vous laisse checker le petit papier gratté cette nuit, et on va focus sur Dallas. La bande à Luka Doncic fait une belle opération en allant gagner à Detroit, mettant ainsi une grosse pression sur les épaules des Warriors, qui ne comptent plus qu’une défaite d’écart avec leurs rivaux texans. Golden State va en plus devoir se coltiner les Pels et les Spurs, à la lutte pour la neuvième place. Attention à ne pas perdre gros dans les derniers moments.

Mauvaise opération du jour – Bulls : Écrasés par les Bucks la nuit dernière, écrasés par les Celtics cette nuit. Ça ne va vraiment pas fort du côté de Chicago. Avec cette nouvelle défaite, Windy City laisse filer Toronto au classement et risque de finir à la sixième place. De quoi affronter Boston, Milwaukee ou Philadelphie au premier tour. Contre qui ils viennent de prendre deux raclées déjà ?

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Hornets – Magic

– Magic 1h30 : Bucks – Celtics

– 1h30 : Raptors – Sixers

– 2h : Pelicans – Blazers

– Blazers 2h : Wolves – Spurs

– 3h : Nuggets – Grizzlies

– 4h : Warriors – Lakers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Cavs, Nets, Hawks ou Hornets

Celtics – Cavs ou Nets

Bucks – Bulls

Sixers – Raptors

Play-in tournament : Cavs – Nets et Hawks – Hornets

Suns – Wolves, Clippers, Pelicans ou Spurs

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Mavericks – Jazz

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Pelicans – Spurs