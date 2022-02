Zach LaVine, Norman Powell et Pat Connaughton sur la touche : c’est le rapport du matin, toutes les infos et les potins

Alors qu’on approche petit à petit des deux tiers de la saison en NBA, la gestion des blessures devient primordiale afin d’arriver en Playoffs en forme. Plusieurs joueurs tels que Zach LaVine ou Norman Powell se sont blessés récemment, l’occasion de faire un point sur leur statut.

Cette saison, si les Bulls réalisent une saison régulière surprenante, la franchise de l’Illinois connaît constamment de nouvelles blessures. Entre les indisponibilités liées au Covid-19 ou les blessures de ses joueurs majeurs, Chicago vient de subir une nouvelle grosse perte en la personne de Zach LaVine. Depuis quelques semaines, Zachary jouait avec un inconfort au niveau du genou gauche et le 11 février dernier, lors du match contre les Wolves, cet inconfort s’est transformé en douleur. Aucun risque n’est pris par le front office et Zach LaVine a été mis au repos. Ce dimanche, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’arrière de 26 ans s’est rendu à Los Angeles pour rencontrer un spécialiste. Si on n’a pas plus d’informations concernant la blessure du joueur, celui-ci prévoit toujours d’être présent pour le All-Star Game ce week-end. Cette saison, ZLV tourne à 24,6 points (à 48,2% au tir et 39,9% de la buvette), 4,9 rebonds et 4,5 assists de moyenne en étant la première option (ou seconde pour certains) en attaque d’une équipe actuellement classée deuxième de la Conférence Est. La franchise des Bulls souhaite aller loin cette saison et ne va prendre aucun risque autour du dossier Zach LaVine.

Chicago Bulls All-Star guard Zach LaVine will travel to Los Angeles to see a specialist for his left knee early this week, sources tell ESPN. LaVine has been dealing with recurring discomfort and will get further evaluation. He’s still planning to participate in All-Star Weekend. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 13, 2022

Changement de Conférence, direction Los Angeles. Ce dimanche, le néo-angelino Norman Powell vient d’être diagnostiqué avec un os cassé dans son pied gauche : fracture de l’os sésamoïde médial (dédicace à nos amis en PACES), ce qui va le tenir écarté des parquets pour un petit moment. Les Clippers ont annoncé que le traitement du natif de San Diego ne passerait pas par la chirurgie, cependant aucune date de retour n’a été donnée. Nous n’avons pas eu plus d’informations concernant cette perte, mais les Clippers semblent ne pas être très inquiets concernant cette blessure. Rappelons que l’arrière vient tout juste d’arriver à Los Angeles, puisqu’il a été tradé par Portland le 4 février dernier, et en trois matchs sous le maillot des Clipps, Paranorman tourne à 21 points de moyenne.

Clippers announced that Norman Powell fractured a bone in his left foot. The Clippers say there is no timetable for his return, but described his treatment as « non-surgical at this time. » — Mark Medina (@MarkG_Medina) February 13, 2022

De leur côté, les Bucks viennent également de perdre un joueur important de leur effectif, en la personne de Pat Connaughton. Jeudi dernier, lors du match contre les Phoenix Suns, Patoche s’est fracturé la main, au niveau du quatrième métacarpien (toujours pour les PACES). Milwaukee a confirmé que l’arrière allait subir une opération et qu’il devrait être de retour avant la fin de la saison. Homme important de la rotation de Mike Budenholzer, Patrick réalisait sa meilleure saison en carrière : 10,2 points, 4,4 rebonds, 1,2 assist à 46,7% au shoot et 40,7% de loin en 27,2 minutes. Avec cette indisponibilité, les Bucks auraient bien besoin d’un arrière qui peut shooter (Donte DiVicenzo par exemple) et sont penchés de manière agressive sur le dossier Goran Dragic, qui deviendra agent-libre dans les prochains jours.

Milwaukee Bucks guard Pat Connaughton will undergo surgery to repair a fractured fourth metacarpal on his right hand Monday and is expected to return to the lineup before the end of the regular season, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 13, 2022

Il est important pour les équipes de pouvoir disposer de leur effectif au complet pour ne pas avoir de regret sur la fin de la saison. Il reste un peu moins de 30 matchs à jouer pour chaque équipe et la course aux Playoffs va se jouer sur des détails. Vous avez dit excitant ?

