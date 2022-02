Anthony Edwards devient le 4ème plus jeune joueur à atteindre 2500 points en carrière : décidément, tout baigne dans le Minnesota

La nuit dernière, la victoire des Wolves à Indianapolis a permis d’officialiser un phénomène. À 20 ans et 192 jours, Anthony Edwards est en effet devenu le quatrième plus jeune joueur de l’histoire à taper les 2500 pions en carrière, rejoignant ainsi LeBron James, Kevin Durant et Devin Booker… Ça fait pas mal de beau monde tout ça.

Nouveau match, nouvelle victoire pour les Wolves, et surtout nouveau carton pour Anthony Edwards face aux Pacers avec 37 points dans la besace. Tiens, tiens, ça lui permet d’atteindre les 2500 puntos en carrière, Ant-Man devenant officiellement le quatrième joueur le plus précoce à atteindre cette marque à 20 ans et demi. Un accomplissement qui nous permet surtout de nous poser deux secondes pour réaliser que l’on est vraiment en train d’assister au début de carrière d’un crackito. Après une saison rookie de très bonne facture en 19/5/3 mais dans un collectif à faire chialer une poutre, Edwards aux mains d’or confirme sur sa saison sophomore qu’il peut être le deuxième meilleur joueur d’une équipe compétitive. Sur l’exercice 2021-22, le n°1 de Draft tourne à 22,1 points, 4,8 rebonds, 3,7 passes et 1,5 interception de moyenne avec des pourcentages tout à fait corrects (44% au global, dont 26% de loin et 80% aux lancers). Il n’est pas étranger aux surprenants – et dans le bon sens – résultats des Timberwolves puisqu’avec une septième place à l’Ouest et un bilan de 30 victoires pour 27 défaites en se réveillant ce matin, la perspective de jouer la postseason cette année est loin d’être déconnante. Minnesota joue bien et Tonio met tout le monde d’accord. Impitoyable en drive, de la TNT dans les mollets, des progrès bien sympas à la création, un shoot extérieur qui devient solide… C’est un petit peu avec tout ça que le garçon a atteint les 2500 points en carrière, une barre que seule LeBron James, Kevin Durant et Devin Booker ont franchi à un âge moins avancé.

With his first triple of the afternoon, @theantedwards_ surpasses 2,500 points, becoming the 4th-youngest (20y192d) player in @NBA history to reach the 2500-career-point mark. Full list: pic.twitter.com/3pcKAcCq8X — Timberwolves PR (@Twolves_PR) February 13, 2022

Malgré l’exploit, ces stats sont aussi à mettre en perspective. Si les quatre joueurs les plus jeunes à atteindre les 2500 pions sont tous – à peu près – issu de la même époque, c’est loin d’être un hasard. On traverse une ère qui favorise à fond ce genre de records en NBA avec des jeunes qui sont de plus en plus forts, de plus en plus tôt, et un relâchement des défenses. La décennie que l’on vient de traverser a été très portée sur l’attaque, notamment avec le développement du tir à 3-points vers la saison 2012-13 et l’arrivée en NBA de Michael Kidd-Gilch… l’explosion de Stephen Curry. De nombreux records de précocité, comme ceux avec les triple-doubles (Cade Cunningham, LaMelo Ball, Luka Doncic), arrivent à notre époque. L’homme fourmi est donc entré dans un joli cercle mais au vu de l’évolution du jeu et des nouveaux phénomènes athlétiques qui arrivent chaque année dans la Grande Ligue, il pourrait bien perdre sa quatrième place assez rapidement… Cela étant, ça n’enlève rien à l’exploit qu’il vient de réaliser, parce que le bonhomme est juste trop fort.

Anthony Edwards vient de rentrer dans un cercle très restreint, celui des mecs les plus jeunes à inscrire 2500 points en carrière où il se situe quatrième. L’ancien first pick réalise une superbe saison sophomore au sein d’une équipe des Wolves qui sont tout sauf à morphe. On ne le verra pas au match des étoiles ce dimanche mais il n’en était pas très loin alors gardez lui déjà une petite place pour l’année prochaine car Ant ne va pas s’arrêter là.

Source texte : Twitter Minnesota Timberwovles